Orgullo moronense: Fans de Milo J se reunirán este finde para festejar el triunfo del cantante en los Premios Gardel

Este domingo 31 de mayo a partir de las 15:30, Morón celebrará el triunfo de Milo J, el reconocido artista que supo ser vecino del distrito y que se consagró con 13 estatuillas en la última edición de los Premios Gardel 2026.

El encuentro, que tendrá lugar en la Plaza San Martín, está organizado por fans del cantante que prometen "una celebración bien milonista" para compartir la alegría de la noche histórica de Milo J.

"Vamos a celebrar como se merece, en su lugar, con toda la gente que lo apoya desde siempre", sostuvieron e invitaron a los y las asistentes a llegar al festejo con un dress code especial: remeras, buzos, camperas del cantante y banderas, posters y demás accesorios que tengan de él.

Un antes y después en la música urbana

En la última edición de los Premios Gardel 2026, Milo J logró un nuevo record al llevarse 13 estatuillas en una misma noche, en las categorías Álbum del año, Canción del año, Mejor álbum conceptual y Mejor canción urbana, entre otras.

Además, el cantante oriundo de Morón se convirtió en el artista más joven en ganar un Gardel de Oro, a sus 19 años, por su disco "La vida era más corta".