Cierre de año a puro arte: El Espacio de Artes Visuales "Villa Mecenas" y un encuentro para todos los gustos

Este sábado 29 de noviembre a partir de las 13, el Espacio de Artes Visuales "Villa Mecenas" de Morón realizará un encuentro artístico en su sede ubicada en Torres al 618 para despedir el año junto a la comunidad de vecinos y vecinas del distrito.





Con una grilla súper completa que abarca desde visitas guiadas, narraciones, performances y más, la propuesta cultural del Municipio de Morón llevará a cabo una jornada artística para toda la familia.





"Salimos a la calle para celebrar el cierre de un año en el que hemos compartido muchísimas cosas: talleres y seminarios nuevos, muestras, charlas con artistas de gran envergadura, transformaciones en nuestra casa, y mucho más", detallaron desde el Espacio de Artes Visuales.





A partir de las 13, las actividades del cierre de año en Villa Mecenas comienzan con la muestra anual de todos los talleres que se dictan en el espacio, siguiendo con un espectáculo de narración oral, a cargo de las narradoras de la Biblioteca Municipal de Morón "Domingo Faustino Sarmiento".





Además, durante la jornada de este fin de semana, los y las asistentes podrán disfrutar de una visita guiada por la muestra "El misterio de lo cotidiano" de Emmanuel Risso. Dicha visita estará a cargo del propio autor de las obras, en compañía con el curador de las mismas, Iván Komin.





Por otro lado, durante los festejos del sábado 29 de noviembre se realizará la presentación de la performance del programa Plantar Imaginación, titulada "De la indiferencia al encuentro: tejidos de una memoria en comunidad". La actividad estará a cargo de los egresados y egresadas de la Escuela de Formación Actoral Pedro Escudero y del Villa Mecenas.





Siguiendo con las performances, luego del espectáculo de Plantar Imaginación, se exhibirá el trabajo resultante del seminario "La Pacha y soberanía alimentaria", un proyecto coordinado por María Eggers Lan y Gabriela Acosta Navarro.





Hacia el final de la jornada de este fin de semana, habrá música en vivo con la Cuerda de Tambores "Bálsamo Tambor" y un show a cargo de la "Orkesta San Bomba".





La cita para disfrutar del festejo de fin de año del Espacio de Artes Visuales "Villa Mecenas" de Morón es este sábado 29 de noviembre a partir de las 13 en la sede del espacio cultural, ubicada en Torres al 618 (Morón norte).