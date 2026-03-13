"Susurros en la tierra": El taller de poesía de Kari Ardizzone se realizará en Haedo

Este viernes 13 de marzo a las 19 se llevará a cabo el encuentro "Susurros en la tierra", el taller de poesía de le artista Kari L. Ardizzone que invita a la reflexión, el debate y la creación propia.





En esta edición presencial, la propuesta poética tendrá lugar en la Casa Brida y Morgana de Haedo, un espacio de cultura y comunidad ubicado en Yerbal y Concordia.





El lugar de encuentro del oeste nació a mediados del año pasado y se presenta como un espacio creativo, cultural, vegano y respetuoso que apuesta a la autogestión, el arte, la comida y las ganas de compartir en comunidad.





Dentro de sus actividades, la Casa Brida y Morgana de Haedo brinda talleres abiertos a la comunidad que abarcan diversos rubros, como panadería, comida vegana y sin TACC y encuentros de cerámica.





En esta ocasión, la Casa Brida y Morgana abre sus puertas a la poesía, de la mano de Kari L. Ardizzone para generar un encuentro de aproximadamente tres horas en donde se habilitará la palabra y la expresión.





Según el cronograma de la actividad, durante el taller "Susurros en la tierra", los y las asistentes leerán "Cómo renacer luego del éxtasis" de Malena Toker Jawerbaum, un material que podrán debatir en conjunto.





Luego de la lectura, se habilitará un espacio de aproximadamente 40 minutos para la escritura creativa y, hacia el cierre, se compartirán las creaciones personales para realizar devoluciones entre todos y todas.





Para participar del taller de poesía "Susurros en la tierra" dictado por Kari L. Ardizzone este viernes 13 a las 19 en Casa Brida y Morgana (Haedo) es necesario inscribirse escribiendo al Instagram del espacio. Los cupos son limitados y tienen un valor de $25.000.