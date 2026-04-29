Ituzaingó: el municipio entregó escrituras

El intendente Pablo Descalzo y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, encabezaron la entrega de 68 escrituras de viviendas a vecinos y vecinas de Ituzaingó, en el Polideportivo la Torcaza (Brandsen y Pringles), el miércoles 29 de abril.



Las y los ituzainguenses que accedieron a esta posibilidad, en el marco del Programa “Mi Escritura, Mi Casa”, habían iniciado el proceso de regularización dominial mediante la Ley N° 10.830. Esta norma permite la escrituración social gratuita a través de la Escribanía General de Gobierno, para que las familias que no cuenten con recursos económicos, logren convertirse en propietarios legítimos de sus viviendas.



El ministro aseguró: “Fruto de la creación de este programa llevamos entregadas más de 150 mil escrituras a lo largo y ancho de la provincia, concretando los sueños de muchas familias bonaerenses, que por cuestiones de desigualdad y dificultades económicas, no habían podido realizar”.



En la misma línea, el intendente remarcó la felicidad que le genera a las familias obtener esta documentación: “Lo más importante de todo es la emoción y la alegría que nos ofrece cada familia cuando entregamos esto que es la síntesis del trabajo, del esfuerzo y del amor”. Y agregó: “En Ituzaingó, en estos 30 años, ya entregamos 30.000 escrituras”.





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