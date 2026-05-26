Moreno: la UNM será sede de un conversatorio sobre la restitución de identidades

LA Universidad Nacional de Moreno (UNM) vuelve a abrir sus puertas a la comunidad de la zona oeste con una propuesta fundamental para mantener viva la memoria histórica. El próximo martes, la Casa de Altos Estudios será sede del conversatorio "Interrogar los cuerpos para develar las identidades", un encuentro que busca profundizar en el invaluable trabajo científico detrás de la identificación de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar argentina.



Es importante destacar que esta jornada forma parte del ciclo de charlas "Cuerpos, identidades y documentos", impulsado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la universidad morenense.



El eje central del debate girará en torno a como se construyen las evidencias en escenarios atravesados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. En este contexto, se destacará el rol pionero del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la reconstrucción no solo de identidades, sino también de memorias y trayectorias de vida que el terrorismo de Estado intentó borrar.

Un invitado de lujo: Carlos "Maco" Somigliana





El expositor a cargo de este profundo análisis será de Carlos "Maco" Somigliana, reconocido antropólogo e investigador argentino. Somigliana cuenta con una trayectoria histórica invaluable: no solo integró las filas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), sino que también fue pieza clave dentro del equipo del fiscal Julio César Strassera durante el histórico Juicio a las Juntas Militares en 1985.



Su experiencia de primera mano aportará una mirada única sobre los desafíos y triunfos en la búsqueda de la verdad y justicia en nuestros país.



La actividad está pensada no solo para los estudiantes y docentes de la comunidad universitaria, sino para todos los vecinos y el público general que deseen acercarse y participar. Esta se desarrollará el próximo martes 9 de junio, a partir de las 18:00hs, en el SUM del Edificio Daract II del Campus de la UNM.