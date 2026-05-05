Día Internacional del Roller Derby: La historia de Mariano Gauto, el vecino de Catán que llegó al mundial

Patines, velocidad, estrategia...y muchas ganas de llegar a lo más alto representando a la comunidad deportiva argentina. De eso se trata el roller derby, un deporte de contacto que se juega sobre patines tradicionales (de cuatro ruedas) en una pista ovalada.





Dos equipos compiten al mismo tiempo, con cinco jugadoras cada uno: cuatro bloqueadoras y una “jammer”, que es quien anota los puntos superando a las rivales en la pista, mientras el resto intenta frenarla mediante bloqueos reglamentados.





Cada 5 de mayo se conmemora el Día Internacional del Roller Derby, una jornada para celebrar una disciplina que integra una comunidad que sigue creciendo de forma constante en Argentina y también en el oeste.





Uno de sus grandes referentes en la zona es Mariano Gauto, alias Rancid 550, un atleta que, tras iniciar en el roller derby a mediados del 2010, logró consolidar su propio equipo en Castelar y, este año, fue convocado para representar a la Argentina en el Mundial de Roller Derby que tuvo lugar en la ciudad de Orleans, Francia.





Con el orgullo aún inflándole el pecho y la camiseta nacional bien en alto, Gauto dialogó con La Ciudad sobre sus inicios en el deporte, los desafíos de practicarlo en el país, la superación de las adversidades, la inclusión que caracteriza al derby y su paso por las pistas francesas en donde se enfrentó a equipos de todo el mundo.





¿Cuándo empezaste con tus primeros pasos en el derby? ¿Cómo fue tu formación?

Llegué al derby por una amiga que ya practicaba el deporte en la zona sur del conurbano. Mis inicios fueron en el año 2014, en Morón Roller Derby, un equipo que entrenaba en el predio del nuevo estadio del Deportivo Morón.





En mi primer día como espectador fui recibido por las chicas del equipo, pero solo pude mirar porque no contábamos con patines de mi talle para entrenar. Así que, junte plata y, al mes siguiente, me compré todo lo necesario para comenzar.





Al poco tiempo, el equipo se mudó a un club de Villa Tesei y fue ahí donde empecé a desarrollarme como atleta, junto a grandes entrenadores que aún siguen en actividad. A los meses jugué mi primer partido en un viaje a Necochea junto a gente del equipo de esa ciudad.





En paralelo a mi formación en Morón, comencé también a entrenar junto a Cerberos Roller Derby, mi actual equipo de roller derby masculino. A los dos años, ya con una buena etapa cumplida, me fui de Morón para empezar a crear el equipo que luego sería Rebel West Roller Derby en el club El Porvenir De Castelar.





¿Cómo fue la creación de Rebel West como un equipo de derby del oeste?

Rebel West surgió como una necesidad, una alternativa que hacía falta para mucha gente del oeste del conurbano que no tenía dónde practicar el deporte.





De a poco fuimos creciendo y jugando nuestros primeros partidos hasta llegar a organizar nuestros primeros eventos de picaditos, partidos de aniversarios, 2 eventos de "roller dance", fechas de torneos nacionales y ser los anfitriones de la primer edición del torneo "Bestial".





Hace tan solo unos días terminó el Mundial de Roller Derby 2026, en donde participaste por primera vez junto a la Selección Argentina, ¿cómo fue la convocatoria para ser parte de la Selección?

La convocatoria para formar parte de la selección argentina fue a través de una prueba, llevada a cabo en la pista de Parque Chacabuco, donde deportistas de Women's Flat Track Derby Association (WFTDA), la asociación de ligas de Roller derby femenino que congrega a equipos de todo el mundo, tomaron los exámenes físicos y técnicos correspondientes.





¿Qué significó para vos ser parte de la Selección Argentina de Roller Derby?

Formar parte de la selección argentina es un orgullo que no se puede explicar con palabras. Es tener la responsabilidad y posibilidad de representar a nuestro país de la mejor manera, junto a los mejores jugadores del Argentina, y por tal motivo, asumir diversos compromisos que estén a la altura de la situación, tales como cambios de hábitos alimenticios, entrenamientos extras y ejercitación individual.

El Mundial de Roller Derby 2026 se celebró del 30 de abril al 3 de mayo y contó con la participación de la Selección Argentina, que quedó entre los cuatro mejores equipos del mundo.

¿Cómo fue la experiencia de jugar contra equipos de todo el mundo? ¿Cómo viste a la selección nacional en las pistas francesas durante este mundial?

Personalmente, viví el mundial con mucha alegría y entusiasmo, sin saber con lo que me iba a encontrar, sin saber lo que iba a vivir. ¡Fue una locura total!





Si bien todos los equipos se esfuerzan, entrenan y ponen el corazón por el deporte que amamos, Argentina siempre se diferencia. Siempre hay un plus: se canta a lo loco en el vestuario, en los pasillos, en la pista. Se salta, se baila, se abraza y se demuestra que, a pesar de todas nuestras carencias y sacrificios para llegar al mundial, lo primero es la camiseta.





El desempeño de la Selección Argentina en el Mundial de Orleans, Francia 2026 fue el mejor de todos los mundiales pasados: quedamos en el 4to puesto, luego de ganarle a Australia, Países Catalanes, Alemania, Canadá, y perdiendo en semifinales contra Estados Unidos y por el tercer puesto contra Inglaterra.





Para quienes estén en el conurbano y deseen adentrarse en este deporte, ¿cómo pueden formar parte de Rebel West, el equipo de Castelar?

Aquellas personas que estén interesadas en conocer este deporte, los/as esperamos los días martes de 18 a 20 horas y los sábados de 11 a 14 horas en el club El Porvenir de Castelar (Salvador Curuchet 2264).





No hace falta saber patinar ni tener experiencia en el deporte. Nosotros nos encargamos de enseñar a quienes deseen aprender desde cero. Tampoco es necesario tener todos los elementos que requiere el deporte para empezar, porque en el equipo contamos con protecciones y patines correspondientes para prestar a quienes recién inician.





Actualmente, Rebel West está en vista de varios objetivos deportivos para este año. Algunos contemplan el crecimiento individual y grupal para la vuelta a la competencia, así como también la organización de distintos eventos en el club y nuestro viaje anual, en donde visitamos equipos de otras regiones del país.

El roller derby es deporte de contacto, velocidad y estrategia sobre patines de cuatro ruedas (quads) que ha ganado gran popularidad en la última década. En el oeste, se puede practicar en el club El Porvenir de Castelar, donde entrena el equipo llamado "Rebel West", fundado por Mariano Gauto y otros/as deportistas de la zona.

Aunque nació en Estados Unidos y llegó a Argentina alrededor de 2010, el roller derby hoy es mucho más que competencia: En todo el país se consolidó como un espacio autogestivo, inclusivo y con fuerte sentido de comunidad, donde muchas personas encuentran un lugar para desarrollarse, hacer deporte y construir vínculos.





No es necesario haber tenido experiencia en pista para empezar: muchas jugadoras y jugadores empiezan desde cero, aprendiendo a patinar, caer y levantarse, literal y simbólicamente.





Aprovechando el Día Internacional del Roller Derby, este 5 de mayo puede ser una buena excusa para acercarse, mirar un entrenamiento o, por qué no, ponerse los patines por primera vez y descubrir una disciplina que combina actividad física, adrenalina y pertenencia grupal.