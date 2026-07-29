Ituzaingó: la tiktoker narco vivía en el Barrio Aeronáutico. Allanamientos y detenciones

La Justicia Federal procesó con prisión preventiva a Macarena Distéfano, una joven de Ituzaingó acusada de integrar una red de narcomenudeo dedicada a la venta de "tusi" en el oeste del conurbano. El Juzgado Federal de Morón la imputó por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, aunque le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria por estar al cuidado de un menor de edad.



La pesquisa comenzó en 2023 a raíz de una denuncia que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el Barrio Aeronáutico de Ituzaingó. Según la investigación a cargo de la Fiscalía Federal de Hurlingham, la joven formaría parte de una banda dedicada a la venta de "tusi" que tenía influencia en boliches de la zona oeste, como Pinar de Rocha.



Paralelamente a las sospechas, Distéfano exhibía en plataformas como TikTok e Instagram un estilo de vida de alto poder adquisitivo: viajes a París y el Caribe, ropa de marca, un proyecto de concesionaria de autos usados y una casa a estrenar.

El allanamiento en Ituzaingó: a punta de pistola

El avance de la causa derivó en allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano. Uno de esos procedimientos se realizó el pasado 21 de abril, pasadas las 22 horas, en el domicilio de la acusada, en la calle Albarracín del barrio Aeronáutico.



Efectivos de Gendarmería Nacional rompieron la puerta y la encontraron en una habitación del primer piso empuñando una pistola Glock 9 milímetros, según reportó Infobae.



En el interior del domicilio, los agentes secuestraron siete gramos de tusi, dinero en efectivo, teléfonos celulares y tarjetas SIM. Además, hallaron un cuatriciclo Yamaha Raptor sin patente.

Seguimientos y "típicos pasamanos"

El juez Jorge Rodríguez fundamentó el procesamiento aclarando que la resolución no se apoyó únicamente en la droga incautada esa noche, sino en el conjunto de pruebas reunidas, como seguimientos, tareas de inteligencia y análisis patrimoniales.



Durante la vigilancia encubierta, los investigadores reportaron "típicos pasamanos" en torno a su domicilio. La imputada concretaba encuentros breves con personas que llegaban en vehículos, a quienes les entregaba un objeto y recibía algo a cambio, maniobras compatibles con la venta al menudeo.

Silencio, embargo y tobillera electrónica

La situación judicial de la imputada se agravó por su negativa a proporcionar las claves de desbloqueo de sus teléfonos celulares.



Asimismo, los seguimientos la ubicaron a bordo de una camioneta Mercedes Benz ingresando al country San Patricio de Moreno, donde residía el principal sospechoso de la causa, un presunto productor de tusi a gran escala.



Con este panorama, el juez dictó el procesamiento y un embargo por 10 millones de pesos sobre sus bienes. Desde su encierro, la "tiktoker" volvió a mostrarse activa en sus redes sociales, donde ahora exhibe la tobillera electrónica instalada en su pierna.