Ituzaingó: convocatoria a artistas, emprendedores y artesanos para una gran feria en Septiembre

La segunda edición de la Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas (FRICC) tendrá lugar el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre, en la Plaza San Martín de Ituzaingó (Mariano Acosta y 24 de Octubre), con una propuesta renovada, más espacios de participación y una nutrida programación, pensada tanto para el público general como para quienes forman parte del ecosistema cultural y creativo.



Bajo la premisa de que la industria cultural también nace en los barrios, este año el municipio prevé una mayor participación de emprendedores culturales de toda la región, con nuevas propuestas de capacitación, más espacios de comercialización, feria artesanal, rondas de vinculación ampliadas, actividades para proyectos emergentes, encuentros profesionales, clases magistrales con referentes nacionales y una programación artística que reunirá música, teatro, danza, artes visuales, diseño, literatura, audiovisuales, videojuegos, gastronomía, artesanías y mucho más.



Con una mirada regional y una fuerte articulación entre el sector público, privado y comunitario, uno de los objetivos centrales de esta nueva edición será fortalecer los vínculos entre quienes producen cultura, generando redes de colaboración entre artistas, colectivos, espacios culturales, universidades, empresas, organismos públicos y organizaciones sociales. La FRICC busca demostrar que las industrias culturales no sólo generan identidad y participación comunitaria, sino también empleo, innovación, desarrollo económico y oportunidades para miles de personas.

Inscripciones a los stands

La convocatoria está destinada a artesanas y artesanos, artistas, emprendedores culturales e instituciones que deseen comercializar sus productos durante el evento. La participación es gratuita y las propuestas serán evaluadas por un comité que tendrá en cuenta criterios de calidad, originalidad, autenticidad y trayectoria.



Asimismo, la Secretaría de Cultura y Educación informa que tendrán prioridad artesanos y artesanas de Ituzaingó y distritos vecinos y que no serán aceptadas propuestas gastronómicas, de bebidas, maquillaje o perfumería.

Cómo inscribirse