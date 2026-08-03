Ituzaingó: el Espacio Trama presentó su propuesta de actividades culturales para este mes

El corazón de Ituzaingó cuenta con un espacio cultural en constante crecimiento que invita a los vecinos a sumergirse en el mundo del arte. Se trata del Espacio Trama, un lugar de encuentro que cobró vida con el firme objetivo de transformar el entorno local a través de la autogestión. Estratégicamente situado en Gral. Miguel Soler 80, a tan solo una cuadra de la estación de trenes, el lugar abre sus puertas a toda la comunidad.



Este proyecto independiente es gestionado con gran dedicación por los artistas locales Val, Mariet y Gero, quienes apostaron por fomentar los lazos comunitarios. Tras su inauguración, en agosto de 2025, el lugar se ha consolidado rápidamente como un refugio indispensable en el complejo contexto social actual.





Quienes lo visitan destacan constantemente su atmósfera cálida y colaborativa, la cual fue diseñada específicamente para favorecer el encuentro vecinal. Cada uno de los rincones de estas instalaciones fue ambientado de forma autogestiva, buscando funcionar siempre como un necesario espacio de contención y de libre expresión.

Propuesta de talleres y seminarios disponibles en agosto en Trama





Para comenzar este nuevo mes de la mejor manera, desde el espacio compartieron una grilla con su nutrida y variada agenda de talleres y seminarios. Entre estos se pueden encontrar xilografía, dibujo, acuarela y folklore, aunque el listado completo es el siguiente:





Lunes: Dibujo de 10:30 a 12:30hs | Arte y autoconocimiento de 18:00 a 19:30hs.

Dibujo de 10:30 a 12:30hs | Arte y autoconocimiento de 18:00 a 19:30hs. Martes: Dibujo de 19:00 a 21:00hs.

Dibujo de 19:00 a 21:00hs. Miércoles: Xilografía de 17:00 a 19:00hs.

Xilografía de 17:00 a 19:00hs. Jueves: Acuarela de 14:00 a 15:30hs | Dibujo de 19:00 a 21:00hs.

Acuarela de 14:00 a 15:30hs | Dibujo de 19:00 a 21:00hs. Viernes : Acuarela de 10:30 a 12:00hs | Folklore de 20:00 a 21:30hs.

: Acuarela de 10:30 a 12:00hs | Folklore de 20:00 a 21:30hs. Sábado: Xilografía de 10:00 a 12:00hs | Dibujo de 14:30 a 16:30hs.





Durante este mes, también se llevarán a cabo seminarios especiales. Estos se desarrollarán los sábados de agosto y están orientados a potenciar aún más el aprendizaje colectivo de los participantes. Dichos seminarios, que se encuentran dentro de la propuestas de Trama, son los siguientes:





Sábado 15 de agosto - de 19:00 a 21:00hs

Taller de danzas peñeras: chacarera, gato y escondido.





Sábado 22 de agosto - de 16:00 a 20:00hs

Trama cumple 1 año: música, expo, feria, mesa gráfica y comida.





Sábado 29 de agosto - de 19:00 a 21:00hs