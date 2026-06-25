Todos juntos por Pinar: Una campaña online busca juntar firmas para salvar el histórico boliche

Esta semana, Pinar de Rocha volvió a estar en boca de los vecinos y las vecinas del oeste: A más de dos meses del cierre y desalojo, una iniciativa online busca poner en valor al espacio bailable ubicado en Ramos Mejía e impedir su desaparición.





Se trata de una campaña que busca juntar firmas para interpelar a las autoridades locales a que "Pinar" sea declarado como patrimonio histórico y cultural del distrito, evitando así que el boliche quede en el olvido.





La propuesta fue realizada por Nazareno Bellini, hijo de Daniel Bellini, fundador y propietario de Pinar de Rocha y surge luego del operativo que tuvo lugar el pasado 7 de abril, cuando la Policía Bonaerense llevó adelante el desalojo del establecimiento, en el marco de un conflicto vinculado a una deuda de alquiler.







"Este lugar es un símbolo de nuestra memoria colectiva y debemos tomar medidas para asegurar su preservación. Es crucial que el gobierno municipal de Morón y las autoridades correspondientes reconozcan el valor histórico y cultural de Pinar de Rocha, otorgándole un estatus de protección que impida su desaparición", sentenció Bellini (hijo).





Un lugar con historia y corazón

Según relatan los orígenes del espacio bailable del oeste, antes de ser conocido como un símbolo de la fiesta del conurbano, Pinar de Rocha fue la casa de verano de Dardo Rocha, el fundador de la ciudad de La Plata.





En 1969, el lugar se convirtió en un boliche y, desde ese entonces, ha sido un refugio cultural durante más de 50 años, acompañando a generaciones no solo del conurbano bonaerense, sino de toda Argentina.





Así, Pinar de Rocha supo consolidarse como todo un emblema de la cultura de la región, convirtiéndose en un espacio que ha forjado lazos y ha sido testigo de innumerables historias personales y comunitarias.





Para salvar el boliche de cualquier amenaza de demolición o transformación no autorizada, podés firmar la petición online.