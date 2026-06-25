Fin de semana en Ituzaingó
Diario La Ciudad
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El Municipio de Ituzaingó informa a los vecinos y vecinas las actividades culturales y recreativas que se desarrollarán este fin de semana en distintos puntos del distrito. Las actividades son con entrada libre y gratuita, y las que son al aire libre se suspenden por lluvia.
Programación completa:
Sábado 27/06:
- 15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)
Patio de Folklore
18 hs - Iglesia Nuestra Señora del Valle (Lomas de Zamora 1641)
Ciclo "Todas las voces” con la participación de los 5 coros municipales.
Domingo 28/06:
- 15 a 18 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)
Baldosón de Tango
15 a 18 hs - Plaza Atahualpa Yupanqui (Av. Ratti 3375)
Ciclo “La Música en tu plaza”. Disfrutá de una tarde al aire libre con música en vivo de las siguientes bandas: D.U.N.A, Lanzallamas y Cuervo.
Además, el sábado de 10 a 17 horas estarán disponibles las siguientes exposiciones artísticas:
Muestra “León Ferrari. Obra gráfica y objetos” de León Ferrari - Galería Municipal de Arte (Soler 217)
Muestra “Fragmentos” del colectivo fotográfico Instante Conurbano - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855)
(+) Más información: personalmente en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) o llamando al 2120-1872, de lunes a viernes de 8 a 15 horas.
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