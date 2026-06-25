Ituzaingó: un hombre se metió por la fuerza en la casa de su vecina y la acorraló en el baño

Un momento de pánico se vivió el último sábado por la noche en el barrio Iparraguirre, en Ituzaingó Sur, cuando un hombre irrumpió por la fuerza en la vivienda de una vecina. El acusado fue interceptado por la Policía a los pocos metros de la casa y actualmente enfrenta una causa penal, mientras la familia de la víctima advierte sobre el temor de tener al acusado viviendo en las cercanías.

Irrupción violenta y llamado al 911

De acuerdo al relato del entorno de la víctima, el episodio se registró alrededor de las 21 horas sobre la calle Quiros. El acusado, de nombre Martín Luppino, quien reside a 100 metros de la víctima, habría destrozado el vidrio de una ventana del living en un aparente estado de alteración para lograr ingresar al domicilio.



Ante la violenta intrusión, la dueña de la casa atinó a resguardarse encerrándose en el baño, desde donde logró dar aviso al 911 y a sus familiares.



Según lo expresado por la familia de la víctima, Luppino la siguió hasta el cuarto de baño y, tras un forcejeo, logró vencer la resistencia de la puerta, quedando la mujer acorralada temporalmente junto al sujeto. Afortunadamente pudo escapar de la vivienda sin sufrir lesiones físicas.

Intervención policial y situación judicial

Según informaron fuentes judiciales a La Ciudad, tras recibir el llamado de emergencia, los efectivos de seguridad arribaron al lugar y lograron aprehender al sospechoso cuando este ya se encontraba en la vía pública, a escasos metros de la propiedad vulnerada.



La investigación del caso recayó en la UFI N° 2 de Ituzaingó. Voceros judiciales confirmaron que la causa fue caratulada como daño y violación de domicilio.



Los investigadores señalaron que, al momento de la detención, Luppino podría haber estado bajo los efectos de alguna sustancia o atravesando un cuadro de alteración mental. Por este motivo, la fiscalía interviniente ordenó la realización de pericias psiquiátricas y análisis toxicológicos.



La Justicia dispuso que el acusado quede al cuidado de un familiar. Las fuentes también confirmaron que fue formalmente citado para prestar declaración indagatoria este jueves.

El temor de la familia

La violenta intrusión alteró por completo la vida cotidiana de la víctima. En diálogo con La Ciudad, la mujer admitió vivir atemorizada y explicó que debió modificar su rutina para sentirse a salvo, tomando recaudos permanentes como avisar a sus familiares sobre cada uno de sus movimientos y resguardarse en su domicilio antes de que anochezca.



En este contexto, los residentes del barrio señalaron a este medio que el imputado padecería problemas de adicción al alcohol y a las drogas.



A este escenario de angustia se sumó el descargo de la hija de la mujer a través de las redes sociales, donde dio a conocer el caso. En sus declaraciones, la joven manifestó su profunda preocupación, remarcando el estado de alerta constante que atraviesa toda la familia al saber que el acusado reside en el mismo barrio, a muy pocos metros de la propiedad afectada.