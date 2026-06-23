Ituzaingó se rinde a los pies del Indio Solari: Un homenaje a cielo abierto a nuestra cultura popular
Santiago Menu
El oeste siempre fue rocanrol, pero dentro de unos días, Ituzaingó se preparará para latir con un ritmo muy especial. Diferentes organizaciones sociales de nuestro querido distrito han unido fuerzas y lanzaron una propuesta que ya está haciendo vibrar los corazones de los fanáticos: un merecido homenaje barrial a uno de los artistas populares más relevantes y enigmáticos de nuestra historia contemporánea, el inigualable Carlos "Indio" Solari.
Hay artistas que, simplemente, trascienden los escenarios. No se limitan a grabar discos memorables o a convocar a las masas; se vuelven una parte indivisible de la historia y constituyen, con sus letras y sus melodías, la identidad misma de nuestro pueblo. El Indio Solari es, sin lugar a dudas, uno de ellos. Sus canciones son la banda sonora de varias generaciones de argentinos, y en los barrios de Ituzaingó, su poesía callejera resuena en cada esquina. Nuestro municipio siempre se ha caracterizado por ser un espacio donde la cultura popular encuentra refugio, y este encuentro busca celebrar mucho más que su música: busca reivindicar el "pogo" espiritual que nos une como comunidad.
El próximo sábado 4 de julio, el arte en todas sus formas será el vehículo exclusivo para homenajear al gran @indiosolarioficial. Se espera una jornada a pura emoción, diseñada especialmente para compartir y respirar cultura en su honor. Pero la noticia más linda de este evento es que la convocatoria no es solamente para espectadores, sino que es una invitación abierta a ser protagonistas del tributo.
Desde la organización lanzaron un llamado claro a la comunidad creativa local: Si sos artista y querés participar: SUMATE. Ya sea desde la música en vivo, la pintura, el teatro, la poesía o cualquier otra expresión independiente, hay lugar para que aportes tu voz y tu talento a esta celebración colectiva. Y como todo buen encuentro en nuestro distrito, el clima festivo seguramente estará acompañado por el calor de los vecinos, la charla de vereda y el inconfundible espíritu solidario de las organizaciones que lo impulsan.
El encuentro se desarrollará de 18:00 a 22:00 horas en Santos Dumont 793, Ituzaingó. Serán cuatro horas donde la mística ricotera y la etapa solista del ícono de Patricio Rey se apoderarán del aire de nuestra ciudad. Es la oportunidad perfecta para acercarse, encontrarse con otros vecinos y celebrar a un referente que marcó para siempre el pulso de la cultura nacional.