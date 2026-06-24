Se extiende el operativo DNI a varios barrios del Ituzaingó

Con el objetivo de acercar trámites y gestiones a los distintos barrios, el Municipio, en articulación con el Registro Provincial de las Personas y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, desarrollará una serie de operativos de documentación del 29 de junio al 3 de julio en diferentes puntos del distrito.



La atención será gratuita, de 10 a 15 horas, por orden de llegada y con cupos limitados. Las y los vecinos podrán realizar las siguientes gestiones: renovación del DNI, cambio de domicilio, DNI extranjeros, solicitud de partidas, certificados de pre-identificación y otros trámites.



Además, habrá stands de distintas áreas del gobierno municipal, donde los ituzainguenses podrán acceder a servicios y recibir asesoramiento sobre salud, empleo, herramientas de seguridad, defensa del consumidor, hábitat, vacunación, transporte y boleto estudiantil, entre otros.



Cronograma de operativos:



Lunes 29/06 - Sociedad de Fomento La Piedad (La Piedad 455)



Martes 30/06 - Sociedad de Fomento El Libertador (Vilela 1765)



Miércoles 1/07 - Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Ollantay 1470)



Jueves 2/07 - Centro de Jubilados San Alberto II (Patagonia 2950)



Viernes 3/07 - Centro de Desarrollo Juana Azurduy (Haití y Cerrito)

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