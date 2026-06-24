24 de jun. de 2026

Se extiende el operativo DNI a varios barrios del Ituzaingó

Diario La Ciudad

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La atención será gratuita, de 10 a 15 horas, por orden de llegada y con cupos limitados

Se extiende el operativo DNI a varios barrios del Ituzaingó
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Con el objetivo de acercar trámites y gestiones a los distintos barrios, el Municipio, en articulación con el Registro Provincial de las Personas y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, desarrollará una serie de operativos de documentación del 29 de junio al 3 de julio en diferentes puntos del distrito. 

La atención será gratuita, de 10 a 15 horas, por orden de llegada y con cupos limitados. Las y los vecinos podrán realizar las siguientes gestiones: renovación del DNI, cambio de domicilio, DNI extranjeros, solicitud de partidas, certificados de pre-identificación y otros trámites.

Además, habrá stands de distintas áreas del gobierno municipal, donde los ituzainguenses podrán acceder a servicios y recibir asesoramiento sobre salud, empleo, herramientas de seguridad, defensa del consumidor, hábitat, vacunación, transporte y boleto estudiantil, entre otros. 

Cronograma de operativos:

Lunes 29/06 - Sociedad de Fomento La Piedad (La Piedad 455)

Martes 30/06 - Sociedad de Fomento El Libertador (Vilela 1765)

Miércoles 1/07 - Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Ollantay 1470)

Jueves 2/07 - Centro de Jubilados San Alberto II (Patagonia 2950)

Viernes 3/07 - Centro de Desarrollo Juana Azurduy (Haití y Cerrito)

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