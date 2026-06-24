Se acerca una nueva edición del Oeste Fest Art

La cultura y el entretenimiento local vuelven a ser los grandes protagonistas en nuestro querido Ituzaingó. Tras una breve espera que no hizo más que aumentar las expectativas de los vecinos, finalmente se anunció la llegada de uno de los eventos más esperados de la temporada:el Oeste Fest Art, el próximo domingo 5 de julio.





La cita obligada para toda la familia será en la calle Anchorena 1340, un punto neurálgico, cultural y de fácil acceso en nuestro partido de Ituzaingó. Las puertas de esta gran fiesta barrial se abrirán desde las 11 de la mañana y la jornada se extenderá de manera ininterrumpida hasta las 21 horas, brindando una franja horaria sumamente amplia para que nadie se quede afuera y todos puedan acercarse en su momento preferido del día.





¿Qué nos espera en esta nueva edición? Desde la organización continúan trabajando a contrarreloj y con muchísima pasión para preparar una jornada que promete tener absolutamente de todo. El corazón del evento será, sin dudas, la infaltable feria de emprendedores. Allí, los más talentosos artesanos y creadores de la región oeste estarán exhibiendo una enorme variedad de productos que van desde piezas de arte únicas y objetos de decoración para el hogar (deco), hasta las últimas tendencias en moda y diseño independiente. Es la oportunidad perfecta para apoyar la economía local y llevarse algo especial.

Pero eso no es todo. El recorrido por los stands estará acompañado de un patio con propuestas culinarias deliciosas para satisfacer todos los paladares. Todo esto estará enmarcado por una excelente grilla de shows y música en vivo que le pondrá la banda sonora ideal a este domingo. Además, a lo largo de toda la jornada se llevarán a cabo diversos sorteos, sumando un condimento extra de emoción para los asistentes. Será, en definitiva, un espacio pensado para compartir, pasear en familia y encontrarse con amigos.