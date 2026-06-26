Ituzaingó ya tiene a sus cuatro refuerzos para la segunda rueda

El Verde comunicó en las redes sociales las llegadas de Josué Salvadores, Iván Regules, Bruno Mariani y Lautaro Barraza, para afrontar la segunda parte del Campeonato, y soñar con mantener la categoría en la Primera B Metropolitana.



Mientras el plantel ituzainguense dirigido por Matías De Cicco comienza a dar la vuelta la página, y soñar con quedarse en la categoría, en la jornada de ayer, el club comunicó en las redes sociales, las llegadas de los nuevos jugadores del Verde y quienes son los que no seguirán en la institución.



Se trata de los arribos de Iván Regules, Bruno Mariani, Josué Salvadores y Lautaro Barraza, quienes ya forman parte del equipo.

En el caso de Regules, se desempeña como lateral derecho, tiene 31 años y su último club fue Central Norte de Salta, equipo que milita en la Primera Nacional, donde jugó nueve partidos en la última temporada.



Además, cuenta con pasos por Atlas, General Lamadrid, San Miguel y Tristán Suárez.



Por otro lado, Mariani, delantero de 24 años, llega proveniente de Argentino de Merlo. Allí, solamente sumó minutos en dos cotejos, ingresando en ambos desde el banco de suplentes.



Tiene pasado en Dock Sud, Kimberley de Mar del Plata, Villa San Carlos, Deportivo Cooper de Uruguay y Crucero del Norte.



Además, se destaca el regreso de Josué Salvadores a Ituzaingó, ya que, en su corto paso por Deportivo Laferrere, club donde lo llevó Matías De Cicco, el volante de 26 años disputó 13 partidos. En nueve de ellos fue titular, mientras que entró desde el banco de suplentes en cuatro oportunidades.



Cabe destacar que Salvadores fue una de las piezas claves en el ascenso del año pasado con el León, jugando 28 de 30 encuentros del torneo de la Primera C y estando desde el arranque en todos ellos. Además, en aquella campaña, aportó un gol.

No obstante, el arquero Lautaro Barraza se transformó en nuevo refuerzo del León, ya que viene desde Laferrere, y cuenta con pasado en J.J.Urquiza y All Boys.



Por último, hubo ocho jugadores que ya rescindieron su contrato en el Verde, y entre ellos aparecen: Hugo Acevedo, Ezequiel Gayoso, Gonzalo Bravo, Ignacio Liporace, Santiago Brotzman, Francesco Celeste, Mauricio Camargo, Thiago Ghergo y Juan Bautista Pisano.



De esta manera, Ituzaingó ya cuenta con cuatro caras nuevas para hacer una buena segunda rueda en la Primera B Metropolitana, ya que mañana visitará al Deportivo Armenio a partir de las 15:30 hs, en Ingeniero Maschwitz.