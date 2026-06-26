Homenaje a Toy Story en un bar de Ituzaingó

La fiebre por la nueva entrega de la saga animada más querida de Pixar y Disney no solo está arrasando en las taquillas de los cines, sino que también aterrizó de lleno en los menús de nuestra ciudad. En Ituzaingó, la cultura pop y la gastronomía local volvieron a darse la mano para ofrecer una propuesta que apela directamente al paladar y al corazón de varias generaciones.





Haciéndose eco de esta verdadera revolución animada y entendiendo a la perfección el sentimiento de sus clientes, el reconocido espacio El Jardín, ubicado en el corazón comercial de nuestra localidad, decidió lanzar una creación especial para consentir a los fanáticos. El establecimiento presentó su flamante Nuevo Waffle Toy Story. Se trata de una auténtica bomba dulce, ideal para coronar una salida al cine o para combatir el frío de la temporada con una buena dosis de azúcar y recuerdos.





Una base clásica de waffle, crujiente por fuera y esponjosa por dentro, coronada con abundante chocolate y malvaviscos. Según describen desde el local, la receta lleva "mucha magia y toda la nostalgia de Toy Story en un solo waffle".Para comprender el origen de este homenaje culinario, primero hay que dimensionar el enorme fenómeno cinematográfico. El esperado estreno de Toy Story 5 rompió absolutamente todos los récords de audiencia, confirmando que la franquicia sigue más viva que nunca. En Argentina, desde su llegada a las salas el miércoles 17 de junio hasta el domingo 21, la película fue vista por un total de 774.105 espectadores.

A nivel internacional, el interés por la nueva aventura tampoco se quedó atrás. El reencuentro con Woody, Buzz Lightyear, Jessie, la niña Bonnie y la divertida incorporación de la tablet Lilypad recaudó la colosal suma de US$ 312 millones. Semejante revuelo global, que movilizó a miles de familias, no iba a pasar desapercibido en el dinámico polo gastronómico de nuestro distrito.





La capacidad de los comercios de Ituzaingó para reinventarse y subirse a las tendencias culturales demuestra la enorme vitalidad de nuestra escena gastronómica. Ya sea que vayas en familia para debatir los mejores momentos de la película o con amigos para calmar ese antojo de media tarde, este homenaje promete convertirse en la estrella de la semana.