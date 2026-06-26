Horror en Castelar Norte: le confesó a un amigo que mató a su madre y la hallaron enterrada en su casa

Un estremecedor hallazgo conmocionó a la localidad de Castelar Norte este jueves. Tras un allanamiento de urgencia, efectivos policiales encontraron el cuerpo de una mujer enterrado en una vivienda. Por el hecho se encuentra detenido su propio hijo, de 24 años, quien quedó imputado por el homicidio de su madre luego de confesarle el crimen a un allegado.

La confesión y el allanamiento

De acuerdo con la información suministrada por fuentes policiales, el caso salió a la luz de manera imprevista a raíz de una investigación paralela. El Juzgado Correccional y Criminal N° 49 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encontraba instruyendo una causa por tentativa de homicidio que involucraba al joven de 24 años.



En ese contexto, el acusado le habría confesado a un amigo cercano que le había quitado la vida a su progenitora en el domicilio que compartían, ubicado en la calle Arrecifes y Marqués de Loreto.



Ante la gravedad del testimonio, la Justicia porteña dio rápido aviso a la UFI N° 1 de Morón. Informada sobre la situación, la fiscalía dispuso un allanamiento de urgencia en la propiedad, el cual fue ejecutado bajo las directivas del instructor judicial y con la intervención del Juzgado de Garantías N° 5.

El hallazgo en la propiedad

Al ingresar a la vivienda, los investigadores hallaron el cuerpo sin vida de la víctima, identificada como Graciela Martínez, el cual había sido ocultado dentro de una bolsa de residuos y enterrado en el terreno de la propiedad.



Fuentes que intervinieron en el operativo detallaron que se debieron realizar diversas tareas de remoción de tierra para lograr desenterrar los restos de la mujer, cuya edad rondaba los 50 años. Tras el hallazgo, se trabajó en la ubicación de la documentación pertinente y se dispuso el traslado del cuerpo para avanzar con las pericias forenses de rigor.

Contexto barrial

El caso generó un fuerte impacto en la zona. Según testimonios vecinales la víctima era abogada.



Tras las tareas periciales en la escena, la fiscalía interviniente dispuso recaratular las actuaciones. El joven de 24 años quedó formalmente detenido y enfrenta ahora una causa por el delito de homicidio calificado.