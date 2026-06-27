“Sembrando Conciencia”: Este finde la organización Isla Verde realizará su icónico festival

Este domingo 28 de junio desde las 15, la organización ambiental Isla Verde celebrará una nueva edición de su festival "Sembrando Conciencia", un encuentro que busca acercar a la gente a la naturaleza que habita en los espacios urbanos, con el propósito de reconocerla, cuidarla y defenderla.





En esta ocasión, la celebración se dará en el marco de un nuevo Ni Una Menos y en un contexto de aumento y recrudecimiento de la violencia machista. Ante esto, Isla Verde decidió aportar su granito de arena en la lucha feminista, con actividades para toda la familia.





El evento "Sembrando Conciencia" de este fin de semana tendrá lugar en la Plaza de la Naturaleza (Derqui y Corvalán) de El Palomar en donde vecinos y vecinas del oeste podrán disfrutar de un encuentro "para sembrar información, arte, música y comunidad".





Durante el festival, habrá una feria de artesanos, radio en vivo e intervenciones artísticas, tales como muralismo. Además, se dictarán charlas y talleres abiertos a la comunidad.





Uno de ellos será el encuentro ambiental, a cargo de la Colectiva de Observadoras de Aves Feminista (COAF), una iniciativa que nació para erradicar situaciones de violencia machista en el ámbito de la conservación de la naturaleza y el ambientalismo.





Asimismo, los y las asistentes a la actividad de Isla Verde de este domingo podrán disfrutar de asambleas abiertas, música en vivo, a cargo de la cantautora Lucía Riet y un espacio titulado "Pinta y Lucha" en el que podrán llevarse un pañuelo violeta intervenido.





La cita para disfrutar del festival "Sembrando Conciencia" de la organización ambiental del oeste Isla Verde es este domingo 28 de junio a partir de las 15 en la Plaza de la Naturaleza (Derqui y Corvalán) de El Palomar.