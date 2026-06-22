El Palomar: Hoy comienzan los turnos para la castración gratuita de mascotas

Este lunes 22 de junio a partir de las 10 de la mañana comienza la asignación de turnos para las jornadas de castración de mascotas que se realizarán durante esta semana en el distrito.





El trámite podrá efectuarse en la UGC Nº12 ubicada en el Barrio Carlos Gardel de El Palomar, en la calle Orense al 350.





Para realizar correctamente la inscripción, las personas interesadas deberán acercarse al espacio, presentando su DNI y/o un servicio que acredite su residencia en en partido de Morón.





La iniciativa tiene como objetivo que los vecinos y las vecinas puedan inscribir a sus mascotas para poder castrarlas en cualquiera de las jornadas de salud animal que se realizarán esta semana, desde el 23 hasta el 26 de junio.





Asimismo, según destacaron desde el gobierno local, el servicio de castración gratuita está dirigido a mascotas mayores de 8 meses, que no estén preñadas ni en celo y cuyos dueños residan en el distrito de Morón.





El operativo de esta semana es con cupos limitados. Para acceder al servicio de castración gratuita, es necesario inscribir a las mascotas este lunes 22 de junio a las 10 en la UGC Nº12 de El Palomar.