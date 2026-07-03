"Comercio Mundialista": Conocé la propuesta moronense de descuentos especiales

El Mundial también se juega en el Oeste y el Municipio de Morón decidió "ponerse la camiseta" y ofrecer una propuesta para alivianar el bolsillo de los vecinos y las vecinas.





Se trata de "Comercio Mundialista", una medida del gobierno moronense que con el lema "juntos alentamos a la economía local", tiene como objetivo que los y las moronenses puedan apoyar a la Selección Argentina y a los productores locales.





La iniciativa, que durará durante todo el Mundial 2026, reúne a distintos locales del distrito con descuentos y beneficios exclusivos, buscando impulsar las compras en los diversos comercios de barrio.





Dentro de las zonas alcanzadas por el programa económico, se destacan Castelar, Haedo, El Palomar y Morón. Además, los rubros que ofrecerán promociones y descuentos son variados, abarcando tanto locales de comida como supermercados, tiendas de vino y almacenes.





La propuesta del gobierno local fue bien recibida por los vecinos y las vecinas y fue celebrada por las distintas entidades comerciales del distrito, tales como la Cámara de Comercio de Haedo.





A continuación, se presenta el listado completo de los locales adheridos al "Comercio Mundialista", distribuidos en distintos puntos céntricos y estratégicos del distrito.



