Entradera millonaria en Ituzaingó: detuvieron a dos acusados tras casi tres meses prófugos

Dos jóvenes de 24 años fueron detenidos acusados de participar de una violenta entradera ocurrida en abril en el centro de Ituzaingó, donde una familia fue sorprendida mientras dormía y despojada de millones de pesos, miles de dólares, joyas y dispositivos electrónicos. Los sospechosos permanecían prófugos y fueron localizados en Moreno y la provincia de Neuquén.

El golpe millonario

El episodio que dio origen a la causa ocurrió la madrugada del 8 de abril pasado en la calle Pirán y Laprida, en el centro de Ituzaingó. La víctima, un hombre de 60 años, descansaba junto a su familia cuando cuatro sujetos armados violentaron la ventana delantera de la vivienda e irrumpieron en el domicilio.



Tras golpear al propietario en la cabeza, los asaltantes concretaron un robo de magnitud: se llevaron millones de pesos y miles de dólares, una colección de joyas y una gran cantidad de dispositivos electrónicos de alta gama.

Cámaras y huellas dactilares

El hilo del que tiraron los investigadores comenzó a desenredarse el 16 de abril, cuando la Policía halló abandonado el Toyota Corolla gris utilizado por la banda para concretar el golpe.



A partir de ese momento, el análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad municipales y privadas permitió rastrear el recorrido de los delincuentes hasta establecer la zona de residencia de la banda criminal.



Tras un primer allanamiento realizado el 30 de abril en la localidad de Parque San Martín, los pesquisas lograron identificar a T.O.C. y a L.D.B. Además, las pericias científicas confirmaron que las huellas dactilares de T.O.C. coincidían con las halladas en un vehículo Volkswagen Polo que había sido robado en marzo, sumándole otra causa penal en su contra.

Fin de la fuga y detenciones

Con las órdenes de captura emitidas, la Justicia dispuso una serie de allanamientos a mediados de junio, pero los sospechosos ya se encontraban prófugos.



Sin embargo, el seguimiento de sus vínculos permitió descubrir que L.D.B. (24) se había fugado hacia la provincia de Neuquén, donde finalmente fue capturado el 19 de junio gracias a un trabajo coordinado con la Comisaría Primera de esa jurisdicción.



Por su parte, el otro implicado, T.O.C. (24), quien además resulta ser propietario de un bar ubicado en el barrio merlense de Libertad, intentó evadir a la Justicia ocultándose en la localidad de Moreno.



Tras montar una vigilancia encubierta en la intersección de las calles Vicente López y Soldado Derrico, los efectivos policiales lograron interceptarlo este 1° de julio mientras caminaba por la vía pública. En el procedimiento se concretó su inmediata detención y el secuestro de su teléfono celular.



Ambos acusados enfrentan graves cargos por robo agravado por efracción y por el uso de arma de fuego, y ya se encuentran a disposición de las Unidades Funcionales de Instrucción N° 1 y N° 2 de Ituzaingó para prestar sus correspondientes declaraciones indagatorias.