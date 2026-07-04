Día Mundial del Yoga: Morón celebrará la efeméride con una jornada saludable

Este sábado 4 de julio a las 15, los vecinos y las vecinas de Morón podrán disfrutar de la jornada titulada "Yoga para una vida saludable", una actividad abierta a la comunidad y con el foco en el bienestar que tendrá lugar en el Microestadio Diego Armando Maradona del Polideportivo Gorki Grana (Blas Parera 180).





La propuesta está organizada por la Subsecretaría de Deportes del Municipio de Morón y se enmarca en el Día Internacional del Yoga, una efeméride establecida por las Naciones Unidas en la que se reconocen los beneficios de esta disciplina para todos los momentos de la vida.





A partir de su instauración en el 2014, el Día Internacional del Yoga se conmemora todos los 21 de junio, fecha que coincide con el solsticio de verano, el día con más horas de luz del año en el hemisferio norte.





En la tradición del Yoga, esta fecha simboliza un período de transición ideal para la purificación, la energía, el despertar espiritual y la expansión de la conciencia.





Una jornada para concientizar y cuidar la salud

Durante el encuentro de este sábado por la tarde en Morón, los y las asistentes podrán disfrutar de prácticas de respiración, secuencias de movimiento y activación de los siete chakras, todas actividades que estarán a cargo de los y las docentes de Yoga de Deporte Morón.





Además, los vecinos y las vecinas podrán participar de una experiencia sonora con cuencos tibetanos y una serie de mantras que se efectuarán al cierre de la jornada.





La actividad por el Día Internacional del Yoga en el Polideportivo Gorki Grana de este 4 de julio a las 15 es libre, gratuita y abierta a toda la comunidad.