Axel Kicillof en Ituzaingó: "Los empresarios saben que no les vamos a soltar la mano"

El intendente Pablo Descalzo y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezaron una nueva Ronda de Negocios, en las instalaciones del Palacio D’or. Los acompañaron los ministros bonaerenses Augusto Costa y Javier Rodriguez, y la secretaria de Desarrollo Productivo municipal, Natalia Lazzeri.



La jornada, que tuvo lugar el jueves 2 de julio, fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo local, el gobierno provincial y el Consejo Federal de Inversiones. En esta oportunidad más de 350 empresas participaron en encuentros de negocios y concretaron importantes contactos y alianzas comerciales y/o institucionales.



Las Rondas de Negocios tienen por objetivo ser un espacio estratégico para la creación y fortalecimiento de vínculos comerciales entre empresas, PyMES, instituciones e industrias locales, regionales e internacionales, promoviendo la realización de negocios que impulsen la economía del distrito y la región.



Durante la jornada, Axel Kicillof subrayó la importancia de las Rondas de Negocios como política pública. Además, remarcó el rol de la Provincia en la economía: “Los pequeños y medianos empresarios bonaerenses saben que no les vamos a soltar la mano y que, junto a ellos, seguiremos defendiendo la producción y el empleo nacional”. Por último reivindicó el rol de un Estado que construye vínculos estratégicos con el sector privado.

"Desde que asumió Milei, todos los sectores viven una catástrofe de magnitud histórica: se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formal, cerraron 26.000 empresas y se multiplicó la cantidad de familias endeudadas”, sostuvo el Gobernador y agregó: "Este es el rumbo económico que eligió el Gobierno nacional: no es un error, es un plan deliberado para desindustrializar el país y arrasar con el mercado interno"



En la misma línea, Pablo Descalzo destacó: “En este contexto nacional complejo, es fundamental para el crecimiento y desarrollo de nuestro país que la industria y la pequeña y mediana empresa sientan al Estado local como un socio estratégico”. Y agregó: "Nosotros trabajamos todos los días, acompañando proyectos que incentivan la economía en todos sus niveles, colaborando en la construcción de un entramado productivo, comercial y de servicios que esté a la altura de los desafíos actuales”.