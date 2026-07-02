AySA: Hoy habrá cortes de agua en los municipios de la región Oeste

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ejecutará un megaoperativo de mantenimiento preventivo durante la noche de este jueves 2 de julio de 2026, lo que provocará cortes temporales y una sustancial baja de presión en el suministro de agua potable en seis populosos municipios de la zona oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida, que comenzará indefectiblemente a las 22:00 horas, afectará de manera directa a millones de usuarios que dependen del estratégico tramo hídrico conocido como el río subterráneo Saavedra-Morón.

¿En qué consiste el operativo nocturno?

A partir de las 22:00 horas de este jueves, equipos técnicos y operarios especializados de AySA llevarán adelante un exhaustivo operativo de diagnóstico preventivo en las profundidades de la red hídrica metropolitana. El objetivo central de esta compleja misión de ingeniería urbana es verificar la integridad estructural del mencionado conducto subterráneo, garantizando así su correcto funcionamiento de cara a las próximas décadas.



Para poder llevar a cabo estas tareas de inspección minuciosa, la compañía estatal se verá en la necesidad de afectar temporalmente la operación regular de las estaciones elevadoras y de bombeo ubicadas en los partidos de Tres de Febrero y Morón. Como resultado de esta detención controlada del flujo y la presión de los motores principales, el servicio domiciliario de agua potable experimentará un resentimiento significativo que se extenderá durante toda la madrugada y hasta las primeras horas de la tarde del viernes 3 de julio.

Zonas afectadas y tiempos de normalización

El impacto del operativo no será uniforme, sino que dependerá de la cercanía de los domicilios a las estaciones de bombeo detenidas y de la topografía específica de cada barrio. Las localidades que se verán alcanzadas por esta medida de mantenimiento preventivo pertenecen a los siguientes partidos del oeste del conurbano bonaerense:



Morón: Afectación directa en el casco céntrico, Castelar y Haedo.



Tres de Febrero: Impacto severo en Caseros, Ciudadela y Santos Lugares.



Ituzaingó: Baja presión generalizada, especialmente notable en las zonas de Villa Ariza, San Alberto y el corredor de Parque Leloir.



Hurlingham: Reducción del caudal en Villa Tesei y William Morris.



Merlo: Cortes intermitentes en la zona este del partido, limítrofe con Ituzaingó.



La Matanza (Zona Norte): Disminución de la presión en Ramos Mejía, San Justo y Villa Luzuriaga.

Desde la dirección de operaciones de AySA aclararon enfáticamente que la normalización del suministro hídrico será progresiva. Una vez finalizados los trabajos de inspección en la madrugada, el sistema requiere de varias horas para volver a presurizar los kilómetros de cañerías, por lo que el agua retornará paulatinamente a los hogares durante el transcurso del viernes.



Tabla de Impacto Estimado por Municipio

Municipio Afectado Nivel de Impacto Horario Estimado de Normalización Morón Alto Viernes 3 de julio - 14:00 hs Tres de Febrero Alto Viernes 3 de julio - 14:00 hs Hurlingham Medio Viernes 3 de julio - 12:30 hs Ituzaingó Medio Viernes 3 de julio - 12:00 hs Merlo Medio - Bajo Viernes 3 de julio - 15:00 hs La Matanza (Norte) Bajo Viernes 3 de julio - 11:00 hs

Si el problema de falta de suministro persiste de manera anómala luego del viernes a las 18:00 horas, o si los vecinos observan anomalías en el color o turbiedad del agua una vez restituido el servicio (un fenómeno temporal normal derivado de la despresurización de las cañerías), pueden comunicarse mediante las siguientes vías oficiales:



Línea Telefónica Gratuita: Llamando al 0800-321-AGUA (2482), un centro de atención al cliente disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.



Asistencia por WhatsApp: Escribiendo al número corporativo 11-5984-5794, donde un sistema automatizado y operadores derivarán el reclamo técnico.



Redes Sociales: Los usuarios pueden seguir el minuto a minuto del operativo, ver fotos de los avances y realizar consultas de 6:00 a 24:00 horas a través de sus perfiles verificados.



Instagram: @aysa.oficial



Facebook: AySA.Argentina