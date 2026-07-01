Ituzaingó: una cafetería se posiciona como la mejor opción para pasar el invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas, encontrar el lugar perfecto para disfrutar de un buen café y una merienda abundante se convierte en la misión principal de los fines de semana. En este contexto, la pujante escena gastronómica de Ituzaingó tiene una estrella destacada: Dolce Cafetería.



Ubicada estratégicamente en Av. Santa Rosa 902, justo en el límite que divide a Ituzaingó de Castelar, este establecimiento ha logrado captar la atención de los vecinos y de los paladares más exigentes. Su secreto reside en su ambiente sumamente luminoso, de diseño moderno y colorido, que rompe con la monotonía del invierno y brinda una calidez que invita a quedarse por horas.

Dolce Cafetería, un fenómeno que se volvió viral en zona oeste





No es casualidad que en el plano digital el comercio se haya convertido en un verdadero fenómeno. A través de numerosas reseñas de creadores de contenido gastronómico y en su propio perfil de Instagram, el local se presenta con orgullo como "la joyita" indispensable para visitar durante el invierno.





Si hay algo que enamora a quienes visitan Dolce es su generosidad. El principal imán de su carta es la famosa Torre Dolce, una opción abundante y visualmente impactante diseñada especialmente para compartir entre varios comensales.



Las reseñas en línea destacan constantemente el tamaño colosal de sus promociones y, sobre todo, su excelente relación precio calidad. Pero la invitación del lugar no se detiene en lo dulce; la propuesta fue pensada para cubrir todos los momentos del día y todas las necesidades:



