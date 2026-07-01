Ituzaingó: la autopsia ya determinó las causas de la muerte del bebé

El trágico suceso que conmocionó ayer a nuestra ciudad, este lunes encontró respuestas médicas contundentes: la autopsia practicada a Horacio Tadeo La Giglia, el bebé de dos meses hallado sin vida en su domicilio, determinó que el deceso ocurrió debido a una falla cardíaca. De esta manera, la Justicia absolvió a sus padres, de 54 y 32 años, de cualquier responsabilidad penal respecto a la muerte del menor, descartando definitivamente las primeras hipótesis que sugerían asfixia o negligencia en el cuidado.

La confirmación forense y el alivio judicial

El examen forense, crucial para desentrañar las causas detrás de la pérdida del pequeño Horacio, fue concluyente el informe de los especialistas forenses quq establecieron que “macroscópicamente no se encontró nada: ni golpes ni leche en vía aérea”.



Esta cita técnica es fundamental para comprender que el cuerpo del bebé no presentaba signos de violencia, maltrato infantil, ni de ahogamiento accidental por fluidos, escenarios comunes en investigaciones de muerte súbita del lactante. Si bien el protocolo forense exige que se realicen estudios complementarios y toxicológicos sobre los órganos del menor para obtener un panorama exhaustivo a nivel microscópico, la posibilidad de una muerte por asfixia mecánica, compresión o cualquier otro mecanismo traumático ha quedado totalmente descartada por los peritos del caso.



Como consecuencia directa de estas conclusiones científicas, los progenitores del infante no afrontarán consecuencias penales en la causa caratulada inicialmente como "averiguación de causales de muerte". Dicho expediente, que causó un fuerte impacto en la opinión pública, tramita actualmente en la Fiscalía Descentralizada N° 2 del partido de Ituzaingó, bajo la estricta supervisión de la fiscal María Alejandra Bonini.

Antecedentes: Una mañana de desesperación

Para entender la magnitud del caso y la rápida intervención policial, es necesario retroceder a la mañana del lunes. El caso salió a la luz pública cuando la madre, de 32 años, realizó un llamado desesperado solicitando una ambulancia de urgencia. Según los registros del sistema de emergencias, la mujer advirtió que el bebé, que horas antes dormía con normalidad en la cama matrimonial, había dejado de respirar.



Los primeros minutos fueron de extrema tensión. Siguiendo las indicaciones de los operadores de emergencia y ante la premura de la situación, se le realizaron al menor diversas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el mismo domicilio. Lamentablemente, pese a los esfuerzos iniciales y al rápido traslado al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, los facultativos médicos de guardia solo pudieron constatar que el pequeño Horacio ya no presentaba signos vitales, confirmando oficialmente su fallecimiento poco tiempo después de su ingreso.

El giro inesperado: Un allanamiento y un hallazgo paralelo

Lo que inicialmente era una tragedia familiar en el ámbito de la salud, rápidamente mutó hacia una investigación policial de otra índole. Durante la inspección ocular de rigor realizada en la vivienda familiar —un procedimiento estándar ordenado por la fiscalía para preservar la escena donde ocurre un fallecimiento no certificado médicamente— los efectivos policiales bonaerenses se toparon con un escenario inesperado que derivó en la detención de la pareja.



En el interior de la propiedad, las autoridades policiales incautaron plantas en etapa de desarrollo, plantines y frascos con cogollos de marihuana. Sin embargo, lo que agravó la situación procesal de los padres no fue únicamente el material estupefaciente en sí, sino el hallazgo de elementos que suelen vincularse a la comercialización. El inventario policial detalló el secuestro de una balanza de precisión, múltiples bolsas transparentes tipo Ziploc destinadas al almacenamiento y fraccionamiento, una máquina termoselladora, y un sistema de luces artificiales (tipo indoor) utilizado para el cultivo intensivo de cannabis.



La Justicia argentina tiene ahora la tarea de avanzar de manera objetiva en la recolección de pruebas de la UFI N° 9, separando la empatía que genera la pérdida humana de los hechos fácticos relacionados con la Ley de Estupefacientes. La verdad jurídica sobre la balanza y las bolsas de cultivo se definirá en los tribunales, pero la certeza médica sobre la inocencia de los padres en el fallecimiento de su bebé ya ha traído algo de paz a un caso marcado por el dolor y la conmoción pública.