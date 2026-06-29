Ituzaingó: una nueva edición de "La Salud en tu Barrio" se llevará adelante esta semana

Todos los espacios de atención y consulta médica, que se desarrollarán este miércoles 1 de julio en el marco de esta nueva jornada saludable, estarán al alcance de los vecinos y serán totalmente gratuitos. Es a través de los operativos "La Salud en tu Barrio" que el Municipio de Ituzaingó busca, entre otras cosas, poner a disposición de los vecinos la mayor cantidad de propuestas y herramientas con las que cuenta la carteta sanitaria.



Estos operativos territoriales -desplegados por el Gobierno Municipal- vienen recorriendo los distintos barrios. Fue así como, mediante los canales de difusión oficiales, el Municipio de Ituzaingó anunció la realización de una nueva edición de "La Salud en tu Barrio" para esta semana.





Este operativo se llevará adelante, el próximo miércoles 1 de julio a partir de las 9:00hs, en el Centro de Jubilados "El Pilar" (Marañón 1995). Es importante destacar que, al igual que en ediciones anteriores, los diferentes vecinos que se acerque se encontrarán con varias propuestas médicas que van desde atención clínica, nutricionistas, calendario de vacunación y pediatría hasta ginecología y obstetricia.



Dicho esto, es necesario remarcar que también se podrá solicitar la realización de consultas odontológicas para el cuidado de la salud bucodental de todos los vecinos del distrito. "Accedé al servicio de atención gratuita", enfatizó el Municipio de Ituzaingó en la difusión de este operativo.



Es importante destacar que, si bien la atención es gratuita, se podrán atender hasta 200 personas durante esta jornada. Es por esta razón que, desde la cartera sanitaria del gobierno local, se les recomendó a los vecinos asistir con anticipación al lugar.