Tragedia en el centro de Ituzaingó: falleció un joven al caer de un edificio

Un trágico hecho conmocionó a los vecinos del centro de Ituzaingó durante la noche de este sábado 4 de julio, cuando un joven perdió la vida tras caer al vacío desde un edificio ubicado en Soler y Lavalle.

La esquina de Soler y Lavalle





Según informaron fuentes judiciales a La Ciudad, el dramático suceso fue advertido por una pareja que transitaba ocasionalmente por la zona. Los testigos relataron haber escuchado un fuerte ruido y alertaron a un móvil policial que se encontraba patrullando por el sector para que interviniera en el hecho.

La investigación y las primeras hipótesis

La causa quedó a cargo de la UFI N° 2 descentralizada de Ituzaingó. Tras confirmarse el deceso, personal de la Policía Científica se hizo presente en la escena para llevar adelante los primeros trabajos y el levantamiento de rastros.



Si bien los investigadores señalaron que aún resta realizar una serie de pericias de rigor consideradas de gran importancia, las primeras inspecciones en el lugar habrían descartado cualquier tipo de violencia previa o la intervención de terceras personas en el trágico desenlace.



Para terminar de esclarecer las circunstancias del caso y cerrar el expediente, la fiscalía interviniente se encuentra a la espera de los resultados oficiales de la autopsia. En paralelo, en las próximas horas se tomarán declaraciones testimoniales a los familiares del joven, con el objetivo de arrojar mayor claridad sobre el contexto del lamentable suceso.



Los suicidios registraron un fuerte incremento en Argentina durante 2025. El último informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) contabilizó 5.209 casos en todo el país, lo que representa un aumento del 22,6% respecto de 2024, cuando se habían registrado 4.249 muertes por esta causa.

Línea de Prevención del Suicidio

Si usted o algún allegado atraviesa una crisis emocional, puede recibir asistencia personal, confidencial y anónima comunicándose con la Línea de Prevención del Suicidio. El contacto es gratuito llamando al 135 (desde Capital Federal y Gran Buenos Aires) o a los números (011) 5275-1135 y 0800-345-1435 desde todo el país.



Debido a que el servicio es operado por voluntarios, la capacidad y los horarios de atención pueden ser limitados; si la línea se encuentra ocupada, se sugiere aguardar unos minutos y volver a intentar.