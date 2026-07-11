Aburrido empate en Adrogué

Brown e Ituzaingó no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0 en un encuentro muy trabado. Con este resultado, el Verde cortó la racha de ocho derrotas consecutivas, y este martes, se viene San Martín de Burzaco.



En el Estadio Lorenzo Arandilla, casa del “Tricolor”, se enfrentaron por la fecha 24 del Campeonato de la Primera B Metropolitana, el local, y el León, que necesitaba un triunfo para achicar distancia junto con Villa San Carlos en la zona de descenso directo.



En la primera parte, el encuentro fue parejo e intenso en el mediocampo, dado que ambos equipos tuvieron algunas aproximaciones. La más clara la tuvo Ituzaingó con un cabezazo de Lautaro Mena, luego de un centro de Iván Regules.



Sin embargo, el Verde, con sus nervios a flor de piel, por la acumulación de varios amonestados, estuvo un poco inconexo, mientras que el dueño de casa tomó protagonismo en el área rival de Lautaro Barraza, con varias chances para abrir el marcador, y el uno del León, respondió de manera exitosa.



En la parte complementaria, Ituzaingó salió decidido a buscar el gol del triunfo, y tuvo una situación clarísima en un cabezazo de Alcides Miranda Moreira, mediante un tiro de esquina, que fue contenida por el arquero Matías Wysocki.

Pero el local respondió con dos ocasiones de gol, donde falló en la puntada final, y se llegó al cierre del partido con pardas en cero.



De esta manera, Ituzaingó rescató un punto de Adrogué, algo que no conseguía hace ocho encuentros.



Con este resultado, quedó con diez puntos, y en la próxima fecha, recibirá a San Martín de Burzaco, el martes 14 de julio, a las 19 hs, en el Estadio Carlos Sacaan, con el objetivo de ganar para tener chances matemáticas de permanecer en la Primera B Metropolitana.