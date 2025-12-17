Detectan paracetamol, ibuprofeno y viagra en ríos del AMBA

Este reciente y revelador estudio realizado por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) puso en alerta a la comunidad de la región metropolitana, sobre todo a zonas del conurbano bonaerense. Esta investigación -la cual fue publicada en la revista Environmental Toxicology and Chemistry- comprobó la extendida contaminación de los cursos de agua superficiales por residuos de una amplia variedad de fármacos.



El equipo de especialistas que trabajó en esta investigación tomó muestras en puntos estratégicos de los principales afluentes del Río de la Plata, incluyendo los ríos Luján, Reconquista y Matanza-Riachuelo. Los resultados reflejan un patrón directo: a medida que los ríos y arroyos atraviesan zonas con mayor densidad poblacional, la presencia y concentración de los medicamentos se dispara.

Daniela Perez es becaria del CONICET en el CIM y participó como primera autora de la investigación.





"La lista de los más aparecidos está liderada por el antiepiléptico carbamazepina, en primer lugar, y le siguen paracetamol, ibuprofeno, y atenolol, que se usa para tratar la hipertensión arterial y la arritmia", detalló la becaria del CONICET en el CIM, Daniela Pérez, respecto a las evidencias de este trabajo.

Huellas del consumo en las ciudades: un marcado pico de sildenafil en verano





Este estudio no solo midió la presencia, sino que también analizó las variaciones estacionales. La mencionada investigación del CONICET y la UNLP ha revelado datos verdaderamente curiosos sobre los hábitos de consumo de la población local.



Uno de los hallazgos más llamativos tiene que ver con el sildenafil, la droga utilizada para tratar las disfunciones eréctiles y que es conocida popularmente como "viagra". Este compuesto registró una presencia considerablemente mayor durante los meses de verano, un pico que los investigadores asocian directamente con un aumento de la actividad sexual en esa época del año.



Por otro lado, durante el invierno, la situación se invierte para otros medicamentos: las concentraciones de prescripciones en general, como el salbutamol (indicado para el asma y afecciones respiratorias típicas del clima frío), se incrementan. Esto se ha interpretado como un claro indicador del alza de enfermedades estacionales.