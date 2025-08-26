Gabriel Katopodis visitó Ituzaingó y Moreno: el foco puesto en la cercanía

Las elecciones provinciales están a la vuelta de la esquina y los diferentes candidatos aceleran sus actividades de campaña. Mientras algunos optan por actos y plenarios multitudinarios, apariciones en medios de comunicación o reuniones con sectores empresarios, otros priorizan los encuentros con vecinos y distintos sectores de la sociedad.



Dicho esto, el candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral, Gabriel Katopodis, continúa con su campaña basada en la cercanía con los vecinos de la provincia de Buenos Aires. En el marco de estas acciones el dirigente peronista y Ministro de Infraestructura bonaerense se hizo presente en dos distritos de la zona oeste durante estos últimos días: Ituzaingó y Moreno.

Este último domingo 24 de agosto, Katopodis pisó fuerte en Ituzaingó. Junto a Pablo Descalzo (intendente) y Juan Manuel Álvarez Luna (primer candidato a concejal por Fuerza Patria) acompañaron a la comunidad boliviana residente en el distrito en la celebración por la Virgen de Copacabana, la cual contó con una misa, procesión por el barrio y un festejo en la Plaza San José.



Es así como el candidato de Fuerza Patria por la Primera Sección busca fortalecer su vínculo con la comunidad, a través de la cercanía y el encuentro, en los lugares habituales en donde se desenvuelve la misma. Esta semana, Gabriel Katopodis retomó sus recorridas y pasó por el partido de Moreno a pocos días para las elecciones provinciales: "arrancamos el lunes en la estación de tren en Moreno, para escuchar a los laburantes y estudiantes que la salen a pelear todos los días".

Al igual que en la campaña de 2023, el ex intendente de San Martín y actual Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, se subió al tren y comenzó a dialogar abiertamente con los usuarios. "Lo que hay que hacer es el 7, poner un voto para frenarlo porque sino va arancelar la universidad, vas a tener que pagar la facultad y la verdad que todo va a ser para peor", fueron las palabras que utilizó el candidato en un intercambio que mantuvo con una pasajera.



"La plata no alcanza y por más que uno tenga trabajo, no llega a fin de mes", le comentó una vecina que se detuvo a hablar con Katopodis. "Le tenemos que hacer entender a todos, a los vecinos de Moreno y de toda la provincia, que el camino no es por ahí", agregó otra persona.