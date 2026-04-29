Dictaron 25 años de prisión para cuatro represores por delitos de lesa humanidad en zona oeste

Tras un largo proceso judicial que demandó dos años y 47 audiencias, la justicia dictó la sentencia en la mega causa que investigó los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el circuito represivo conocido como Mansión Seré, RIBA II y Moreno I. Durante el proceso se juzgaron los padecimientos de 127 víctimas de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, además de tres homicidios; sumándose, en una causa unificada, el secuestro de otras tres personas.



El Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín , integrado por los jueces María Claudia Morgese Martin, Silvina Mayorga y Walter Venditti, resolvió por unanimidad condenar a la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua a cuatro exmiembros de la Fuerza Aérea. Los condenados son Julio César Leston, Ernesto Rafael Lynch, José Juan Zyska y Juan Carlos Herrera.





Uno de los puntos más destacados y celebrados por las querellas fue la decisión del tribunal de declarar que todos los hechos juzgados constituyen delitos de lesa humanidad. Es así como fueron incorporados, de manera específica, los delitos sexuales que sufrieron las mujeres en los centros clandestinos, visibilizándolos como parte del plan sistemático de terror, además de las torturas convencionales.



Es importante señalar que este fallo tiene un peso particular en la región. En sintonía con la reparación a las víctimas locales, los jueces ordenaron la reparación histórica del legajo laboral del doctor Horacio Silvio Fleischman. Este médico otorrinolaringólogo se desempeñaba en el Hospital "Luciano y Mariano de la Vega" de Moreno cuando fue cesanteado por el régimen de facto.



La jornada de la lectura del veredicto se llevó adelante ante una sala colmada de público, familiares de víctimas, sobrevivientes y organismos de Derechos Humanos. Ahora solo resta esperar que el tribunal de a conocer los fundamentos completos de esta sentencia, el próximo viernes 26 de junio.