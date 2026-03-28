Moreno: se viene la inauguración del Espacio de Memoria "Quinta La Pastoril"

Medio siglo después de uno de los episodios más oscuros vividos en la zona oeste, la comunidad de Moreno transforma el dolor en un pilar para el futuro. Este domingo 29 de marzo, coincidiendo con el 50° aniversario del violento operativo militar realizado en este lugar, se inaugurará oficialmente el Espacio para la Memoria, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos "Quinta La Pastoril".



El evento, que se espera convoque a vecinos, militantes y referentes de derechos humanos de todo el conurbano, contará con diferentes actividades e incluso habrá momento para disfrutar de expresiones culturales. El cronograma para el domingo 29 de marzo es el siguiente:





9:00hs - Marcha por la Memoria: la jornada iniciará con la tradicional caminata de ocho cuadras. El punto de concentración será la intersección de Del Cañón e Hipólito Irigoyen, para avanzar juntos hasta las puertas del predio.

la jornada iniciará con la tradicional caminata de ocho cuadras. El punto de concentración será la intersección de Del Cañón e Hipólito Irigoyen, para avanzar juntos hasta las puertas del predio. 10:00hs - Acto oficial de inauguración: ya en la entrada de la quinta, ubicada en Av. Monsegur 1862 (La Reja, partido de Moreno), se realizará el corte de cinta, se brindarán unas palabras y se llevará adelante la apertura formal del evento.

ya en la entrada de la quinta, ubicada en Av. Monsegur 1862 (La Reja, partido de Moreno), se realizará el corte de cinta, se brindarán unas palabras y se llevará adelante la apertura formal del evento. 11:00hs - Cierre Cultural: la música popular será la encargada de abrazar a los presentes. El reconocido artista folklórico Peteco Carabajal subirá al escenario para compartir su repertorio, cediendo luego el espacio a la Orquesta Popular Raíces.

De la tragedia y el dolor a la construcción colectiva de memoria y futuro





La historia de la Quinta La Pastoril está marcada a fuego por el terrorismo de Estado. El 29 de marzo de 1976, a pocos días del golpe, el Ejército Argentino embistió el predio donde unas 70 personas participaban de un congreso del PRT-ERP. Como saldo del brutal ataque, siete personas fueron asesinadas y otras cinco secuestradas y desaparecidas.



La conversión de este inmueble en un faro de memoria no ocurrió de la noche a la mañana. Es el fruto de años de perseverancia por parte de organizaciones como Moreno por la Memoria y tantas otras agrupaciones territoriales que acompañaron la causa del Primer Cuerpo del Ejército. Tras lograr la señalización del lugar en 2018 y presentar un proyecto de expropiación en la Legislatura Provincial en 2019, el hito definitivo a nivel local llegó en mayo de 2024.



Fue entonces cuando el Concejo Deliberante de Moreno sancionó la Ordenanza N° 7158/24, creando legalmente el espacio y estableciendo un Consejo de Cogestión (integrado por la provincia, el municipio y organismos de derechos humanos). Es así como ha tomado forma este nuevo Espacio para la Memoria, el cual cuenta con objetivos claros -definidos por la mencionada Ordenanza- que marcan su norte:



