20 de mar. de 2026
Moreno

Abren la inscripción para cursos de formación en artes audiovisuales

Diario La Ciudad

1 min de lectura

facebook icon twitter icon telegram icon whatsapp icon

El Instituto Tecnológico de la Universidad Nacional de Moreno (ITUNM) abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 de sus cursos de Formación Profesional Continua.

El ITUNM tiene por objetivo general, desarrollar Educación Técnico-Profesional (ETP) de Nivel Superior y Formación Profesional (FP) inicial y continua, incluida la capacitación laboral, de manera inclusiva y de calidad dirigida a adolescentes, jóvenes y adultos; priorizando la atención de la población residente del partido de Moreno y atendiendo su formación cultural, ética y ciudadana en todas las actividades que lleve a cabo.


Oferta de cursos de Formación Profesional Continua 2026:

INSCRIPCIÓN:
Hasta el 30 de marzo, a través del Sistema de gestión online


PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Para realizar la preinscripción a cualquier Curso de Formación Profesional ofrecido por el ITUNM, debes seguir estos pasos:
Completá el Formulario de Preinscripción: Ingresá al sitio de Gestión online en la página web del ITUNM y completá el formulario dentro del plazo habilitado. Guardá el comprobante o tomá una captura de pantalla – Consultá el INSTRUCTIVO

Enviá toda la documentación: Enviar comprobante, DNI y certificación de estudios secundarios a itunm@it.unm.edu.ar

La documentación debe estar en formato JPG o PDF, tener una resolución mínima de 150 dpi y debe incluir tanto el frente como el dorso. El asunto deberá contener el curso elegido y número de DNI. Ejemplo: EDICIÓN DE SONIDO -DNI 12.345.678

INFORMACIÓN SOBRE VACANTES, ADMISIONES Y ARANCELES


INFORMACIÓN Y CONTACTO:
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO
Oficina H103 – Edificio Histórico, Ala Este, 1° Piso
Interno: 3601/3178
itunm@it.unm.edu.ar

Artículo Relacionado
whatsapp logo