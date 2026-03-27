Brutal ataque en Ituzaingó: denuncian al dueño de un bar por fracturar a golpes a sus empleados

Lo que debía ser el cierre de una jornada laboral distendida en un bar de Ituzaingó terminó en un sangriento ataque a golpes. Uno de los dueños de "El Coliseo", que practica boxeo, agredió a dos de sus empleados y a un cliente. Dos de las víctimas sufrieron fracturas graves y esperan ser operadas, mientras que el local volvió a abrir sus puertas.



El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 8 de marzo en el interior de "El Coliseo", ubicado en Barcala al 450.



Al finalizar el turno, Gonzalo Grillo, uno de los tres socios del establecimiento, invitó unos tragos al personal: una empleada, el cocinero y el bartender. Junto a ellos estaba un amigo del bartender que había ido a visitarlo.



La situación se descontroló cuando la charla derivó en el boxeo, deporte que practica el dueño del local.



Según el testimonio de allegados a las víctimas, el cocinero, que también estaba incursionando en la disciplina, le propuso a Grillo hacer un "sparring" amistoso en algún momento. Ante este comentario, el socio del bar reaccionó de manera intempestiva y comenzó a golpearlo ferozmente frente a la sorpresa de todos los presentes.



Al ver la agresión contra su compañero, la empleada intentó intervenir para separarlos, pero Grillo la atacó directamente. Le propinó varios golpes en el rostro que le provocaron un corte en el mentón y una grave fisura desde la mandíbula hasta la parte superior del cráneo.

Las heridas que sufrió la joven empleada





Ante esta situación, el amigo del bartender intentó defender a la joven y también fue brutalmente castigado por el boxeador, sufriendo una doble fractura en la mandíbula que requerirá una operación de urgencia para colocarle placas de titanio.



El único que resultó ileso fue el bartender, quien logró sacar a las víctimas a la calle y, según la denuncia de los familiares, fue obligado bajo amenazas a borrar los videos que había registrado con su celular.



Una ambulancia del SAME les brindó los primeros auxilios antes de que fueran trasladados al Hospital Güemes de Haedo.



La causa tramita en la Fiscalía N° 1 de Ituzaingó. Mientras las víctimas aguardan sus intervenciones quirúrgicas y lidian con las secuelas, el entorno familiar expresó su profunda indignación, ya que a las pocas horas del ataque "El Coliseo" abrió sus puertas con normalidad y ninguno de los socios se comunicó para brindar asistencia a los heridos.