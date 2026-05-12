Menos educación, menos ciencia: El nuevo ajuste del gobierno el día de la Marcha Universitaria

A tan solo horas de una nueva Marcha Federal Universitaria, el gobierno nacional decidió propinar un nuevo golpe a la ciencia y la educación nacional: Se trata de una serie de recortes millonarios que busca ajustar el presupuesto de organismos emblemáticos y reducir los fondos para la mejora de infraestructura en universidades nacionales.





Dentro de las principales instituciones afectadas por esta nueva medida se encuentran el CONICET, que sufrirá un recorte de 3 mil millones de pesos, una cantidad que equivale a un 10 por ciento de las partidas de funcionamiento del organismo.





De este modo, se prevé que habrá menos dinero destinado a diversas áreas estratégicas, tales como equipos de computación, becas de investigación orientadas a la formación de recursos humanos, tareas de divulgación y comunicación científica.





El ajuste también impacta directamente en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, en donde se advierte un ajuste total de 850 millones de pesos.





Por otra parte, en lo que respecta a la educación, la medida libertaria integra consecuencias devastadoras: Según el físico y secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jorge Aliaga, hay un recorte en la secretaría de Educación de 78 mil millones de pesos, una situación que se suma al ajuste de obra pública en universidades, que es de 5 mil millones de pesos sobre 9 mil millones que había en el presupuesto.





La lista de las principales universidades nacionales afectadas incluye entre sus filas a la Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional Río Cuarto, Universidad Nacional de Villa María, Universidad Nacional de las Artes, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional José C. Paz y Universidad de Rafaela.





Las excusas del ajuste y la lucha de la comunidad educativa

Entre las razones del gobierno nacional para seguir apretando la soga al cuello de las universidades nacionales y los espacios de ciencia y tecnología, se encuentra el objetivo de la administración libertaria de sostener el déficit cero.





“Es una medida tomada como consecuencia de la baja en la recaudación. El objetivo es que los organismos no gasten y no haya déficit fiscal. Obviamente, esto va a repercutir más todavía en el funcionamiento del sistema”, sostuvo Aliaga al respecto.





Ante esta situación que afecta a las Casas de Altos Estudios y los organismos de investigación científica de todo el país, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) decidió internacionalizar el conflicto, presentando una denuncia ante las Naciones Unidas para advertir sobre el deterioro del sistema universitario argentino y reclamar una intervención.