Las universidades se movilizan este martes en defensa de la educación pública

Este martes 12 de mayo, desde las 17:00hs en Plaza de Mayo, se llevará adelante una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria. Esta movilización convocada por las universidades nacionales, gremios docentes y organizaciones estudiantiles para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y exigir mayores recursos para el sistema público de educación superior.



En este marco, distintas universidades de zona oeste confirmaron su participación y convocaron a estudiantes, docentes, trabajadores y a toda la comunidad a sumarse a la jornada de defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad. Entre las instituciones que formarán parte de la movilización se encuentran la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Nacional de Hurlingham y la Universidad Nacional de Moreno, entre otras.





Desde la UNLaM expresaron: "te esperamos el martes 12 en Plaza de Mayo para defender la universidad pública, gratuita y de calidad". A su vez, desde esta casa de estudios remarcaron que "la inversión en educación superior cae año tras año" y además señalaron que la Ley de Financiamiento Universitario "fue aprobada, ratificada por el Congreso y respaldada por la Justicia".





Por su parte, desde la Universidad Nacional de Moreno advirtieron que ya se cumplieron más de 200 días sin que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras tanto, desde la UNAHUR sostuvieron que "las universidades nacionales están en una situación crítica" y apuntaron contra "el recorte de fondos del Gobierno Nacional", al considerar que afecta "el funcionamiento cotidiano de las universidades".