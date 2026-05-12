Midieron la inflación de abril en la región oeste y dio arriba del 3%

"Se hace saber que en los autos caratulados “GIORDANO, ALICIA ROSA CATALINA - USUCAPIÓN”, Expte. Nº 9685434, que tramitan ante este Juzgado de Primera Instancia y Primera Nominación, en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría Nº 1, de la ciudad de San Francisco, se ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO: 62. SAN FRANCISCO, 09/09/2025. Y VISTOS: (...) Y CONSIDERANDO: (...) RESUELVO: 1) Admitir la demanda promovida por la Sra. Alicia Rosa Catalina Giordano, D.N.I. N° 10.920.061, de estado civil casada con el Sr. Juan Manuel Navarro y en consecuencia, declarar que se ha operado a su favor la prescripción adquisitiva del inmueble que según título se describe como: Un lote de terreno ubicado en barrio Cottolengo de la ciudad de San Francisco, Córdoba, que se designa en su plano oficial como lote 11 de la manzana 64 Sección N. Tiene 10 metros de frente por 33,30 metros de fondo, lo que hace una superficie de 333,00 metros cuadrados que mide y linda como sigue: Parcela regular de 4 lados y todos sus ángulos de 90 grados 00 minutos y 00 segundos, que partiendo de su extremo nor-oeste, vértice A con rumbo sur-este mide su lado A-B 33,30 metros en su costado nor-este y lindando con la parcela 12 propiedad de María Inés Giordano según matrícula 1247991 cuenta 30/02/0942011/6; luego con ángulo de 90 grados rumbo sud-oeste en su costado sur-este el lado B-C mide 10.00 metros lindando con la parcela 4 propiedad de Romina Florencia Carricaburu y Sergio Daniel Stola, según matrícula 1132598 cuenta 30/02/0942006/0; luego con ángulo de 90 grados rumbo nor-oeste en su costado sur-oeste el lado C-D mide 33.30 metros lindando con la parcelas 22 propiedad de Teresita del Valle Picco y Elvio Hugo Panero, según la matrícula 1423533 cuenta 30/02/4003225/6, y la parcela 100 propiedad de El Bosquecito S.A. según matrícula 1701509 y cuenta 30/02/4233800/0; luego con ángulo de 90 grados rumbo nor-este en su costado nor-oeste el lado D-A mide 10.00 metros lindando con la calle Brasil y formando un ángulo de 90 grados con el subsiguiente lado A-B; con una superficie de 333,00 metros cuadrados. El inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia a nombre de la sra. María Angélica Funez, M.I. 0.510.180, en un 100%, bajo matrícula 431.567. La nomenclatura catastral Provincia de Córdoba es 30-02-52-01-01-087-011 y nomenclatura catastral Municipalidad de San Francisco es 01-01-087-000011-000. 2) Determinar el 01/01/2018 como fecha de cumplimiento del plazo de la prescripción adquisitiva (art. 1905 del Código Civil y Comercial de la Nación). 3) Oficiar al Registro General de la Provincia a los fines de la inscripción registral respectiva a nombre de la sra. Alicia Rosa Catalina Giordano, D.N.I. N° 10.920.061, debiendo publicarse edictos de esta resolución en los términos previstos en el artículo 790 del CPC. 4) Imponer las costas por su orden. Regular los honorarios provisorios del Dr. Juan Carmelo Quijano, en la suma equivalente a 20 jus (que al día de la fecha representa $724.995,20). Protocolícese, hágase saber y dése copia”. Fdo. digitalmente por: CASTELLANI Gabriela Noemi, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA"