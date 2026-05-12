Robó un auto en Castelar y cayó tras estar prófugo de la Justicia durante cuatro años

Tras una serie de allanamientos en Castelar, la DDI Morón capturó a un joven de 26 años que, además de estar vinculado a un violento robo de auto ocurrido en Machado y Santa Rosa, poseía una orden de detención vigente por un hecho de hurto cometido hace casi cuatro años.

Tres allanamientos y una captura clave

La investigación, bajo la órbita de la UFI N° 5 de Morón, derivó en tres procedimientos simultáneos en domicilios ubicados sobre las calles Vinara al 1600, Los Dabove al 1800 y en las inmediaciones de Vicente López y Planas.



Durante el operativo en el primer objetivo, el personal policial logró la detención de F. A. G., a quien se le secuestraron un Moto E13 y un Samsung J2 que serán peritados para determinar su conexión con otros ilícitos.



Al cruzar los datos del sospechoso por el sistema, los investigadores confirmaron que el joven de 26 años tenía activo un pedido de captura por hurto desde diciembre de 2022 por orden del Juzgado de Garantías N° 6 de Morón.

El robo en la esquina de Machado y Santa Rosa

El hecho que impulsó la investigación actual ocurrió la noche del 21 de abril en las calles Machado y Santa Rosa, una zona de alta circulación de Castelar. Allí, un vecino de 31 años fue interceptado por delincuentes armados mientras se encontraba a bordo de su Peugeot 208 gris.



Bajo amenazas de muerte, los asaltantes obligaron a la víctima a bajar del auto y emprendieron la fuga por la calle Machado.



El personal del Comando de Patrullas constató al arribar que la víctima resultó ilesa y que no se registraron disparos, aunque la violencia del asalto fue suficiente para que la fiscalía acelerara las tareas de inteligencia que culminaron con las detenciones de este lunes.

Situación judicial

Tras el operativo, la UFI N° 3 y la UFI N° 5 de Morón ratificaron la detención del sospechoso. El detenido será trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria por los delitos de robo automotor y hurto.



En tanto, la policía continúa con el análisis de las cámaras de seguridad para dar con el resto de los cómplices que participaron en el robo del Peugeot.