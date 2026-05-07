Ituzaingó: se presenta "Museos Rodantes" en el Centro Cultural

El Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti inaugurará el viernes 8 la muestra “Museos rodantes. Colecciones en movimiento” a las 18:00 en la Galería de Arte Municipal (Soler 217). Esta actividad forma parte de las propuestas del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.



La exposición es un recorrido por la historia del arte bonaerense a partir de piezas de Enrique De Larrañaga, Lucas Mercado, Monica Millán, Andrés Compagnucci, Nahuel Ferreira y Fernando Santana, entre otros.





Así se materializa la idea visionaria de Emilio Pettoruti, quien al asumir en 1930 la dirección del Museo Provincial de Bellas Artes declaró que los museos latinoamericanos no tenían que ser espacios estáticos, ni copiar los modelos europeos, sino que debían regirse por el dinamismo, el movimiento y la expansión. Sus colecciones tenían que viajar, cruzarse con otras, y discutir el lugar que ocupaba el arte en nuestra identidad.



La inauguración estará musicalizada por el grupo “Misturao”, conjunto de música latinoamericana y jazz.



Podrá visitarse de martes a sábados de 10:00 a 17:00 en la Galería de Arte Municipal (Soler 217- Ituzaingó) hasta el domingo 7 de junio.