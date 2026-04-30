Ituzaingó: Escuela de Pies a Cabeza celebrará sus 20 años con una gran varieté

La cultura de Ituzaingó está de fiesta. Lo que nació en 2006 de la mano de Sebastián Cofré y Federico Bordolani como un pequeño taller de circo, cumple 20 años transformando el movimiento en arte. La Escuela de Pies a Cabeza, que recientemente mudó sus sueños a la nueva casa sobre Av. Rivadavia, se prepara para un festejo que promete volver a las raíces.



Bajo el lema de que "lo importante nunca fue la forma, sino las ganas de encontrarnos", la escuela decidió apostar por la autenticidad. Aunque la nueva sala aún está en proceso de armado, el espíritu inquieto de sus fundadores impulsó una celebración "a la vieja escuela": sin grandes telones ni gradas, los almohadones y la mística intacta de circo independiente.

Una noche de varieté que promete ser una fiesta





La jornada del sábado 9 de mayo comenzará a las 20:00hs con la apertura de las puertas en Av. Rivadavia 22.122. Los asistentes podrán disfrutar de proyecciones que recorren la historia del espacio y degustar comida casera.





A las 21:00hs dará inicio la varieté a la gorra, que contará con la presentación de Clown Fermín. La programación artística promete dejar a todos con la boca abierta con disciplinas como trapecio y tela, dúo de verticales, danza, malabares y suspensión capilar.



Y como no hay cumpleaños sin baile, a partir de las 23:00hs la entrada será libre y gratuita para la gran fiesta de cierre. La musicalización estará a cargo del dúo Oxid, encargado de ponerle ritmo a una noche que celebra la resistencia cultural y el trabajo social que la escuela ha mantenido durante estas dos décadas en el barrio.