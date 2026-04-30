Menos transporte público para mañana 1 de mayo

El próximo viernes 1º de mayo, el funcionamiento habitual experimentará una transformación significativa. Al tratarse de un feriado nacional inamovible, el sistema de transporte público —que incluye colectivos, trenes y subtes— operará bajo un cronograma de domingo o feriado. Esta medida implica una notable disminución en la frecuencia de las unidades, mayores tiempos de espera para los usuarios y esquemas adaptados a la nula actividad administrativa y comercial que caracteriza a esta fecha histórica.

Impacto en la movilidad urbana

Las líneas de colectivos que recorren la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense circularán con dotaciones mínimas durante toda la jornada. Según informaron las autoridades de transporte, el servicio de subtes y premetro iniciará su labor aproximadamente a las 8:00, con las últimas formaciones partiendo entre las 21:30 y 22:30, dependiendo de la cabecera.



Por su parte, Trenes Argentinos confirmó que las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur ofrecerán menos formaciones por hora. Ante este escenario, se recomienda a los pasajeros consultar las aplicaciones oficiales para evitar demoras innecesarias. "Es fundamental que el usuario planifique su viaje con antelación, ya que la oferta de transporte será un 60% menor a la de un día hábil", señalaron fuentes del sector.

Servicios y comercio afectados

El alcance del feriado no se limita al transporte. La configuración urbana se verá alterada en múltiples niveles:



Bancos: Permanecerán cerrados. Solo operarán cajeros automáticos y canales digitales.



Salud: Los hospitales públicos funcionarán únicamente con guardias de emergencia.



Recolección de residuos: El servicio podría ser suspendido o reducido según cada municipio, por lo que se solicita no sacar la basura.



Comercio: La mayoría de los supermercados y centros comerciales mantendrán sus puertas cerradas, permitiendo el descanso de sus empleados.