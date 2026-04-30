Menos transporte público para mañana 1 de mayo
Diario La Ciudad
Argentina se prepara para un 1º de mayo con servicios reducidos en todo el país por el Día del Trabajador.
El próximo viernes 1º de mayo, el funcionamiento habitual experimentará una transformación significativa. Al tratarse de un feriado nacional inamovible, el sistema de transporte público —que incluye colectivos, trenes y subtes— operará bajo un cronograma de domingo o feriado. Esta medida implica una notable disminución en la frecuencia de las unidades, mayores tiempos de espera para los usuarios y esquemas adaptados a la nula actividad administrativa y comercial que caracteriza a esta fecha histórica.
Impacto en la movilidad urbana
Las líneas de colectivos que recorren la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense circularán con dotaciones mínimas durante toda la jornada. Según informaron las autoridades de transporte, el servicio de subtes y premetro iniciará su labor aproximadamente a las 8:00, con las últimas formaciones partiendo entre las 21:30 y 22:30, dependiendo de la cabecera.
Por su parte, Trenes Argentinos confirmó que las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur ofrecerán menos formaciones por hora. Ante este escenario, se recomienda a los pasajeros consultar las aplicaciones oficiales para evitar demoras innecesarias. "Es fundamental que el usuario planifique su viaje con antelación, ya que la oferta de transporte será un 60% menor a la de un día hábil", señalaron fuentes del sector.
Servicios y comercio afectados
El alcance del feriado no se limita al transporte. La configuración urbana se verá alterada en múltiples niveles:
Bancos: Permanecerán cerrados. Solo operarán cajeros automáticos y canales digitales.
Salud: Los hospitales públicos funcionarán únicamente con guardias de emergencia.
Recolección de residuos: El servicio podría ser suspendido o reducido según cada municipio, por lo que se solicita no sacar la basura.
Comercio: La mayoría de los supermercados y centros comerciales mantendrán sus puertas cerradas, permitiendo el descanso de sus empleados.