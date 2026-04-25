Ituzaingó cayó y sigue en caída libre

El "Verde" perdió ante Excursionistas por 3 a 1 y continua la racha negativa del León, que no puede salir del último lugar del Campeonato.



En el Estadio Carlos Sacaan, se disputó la fecha 13 del Torneo de la Primera B Metropolitana entre el local, y "Excursio", en el regreso de Matías De Cicco como nuevo entrenador del Verde, en busca de poder cortar la racha negativa.



La primera parte que fue muy parejo por ambos equipos, Excursionistas elevó el marcador con dos goles de ventaja; a los 10' con un golazo de Arango, y seis minutos después, Damiolini puso las cosas 2-0 a favor del conjunto visitante.



Fue un baldazo de agua fría para Ituzaingó, que trató de reponerse en el mediocampo, y tuvo una chance clara, a través de un cabezazo de Alcides Miranda Moreira de pique al piso, donde el arquero de "Excursio", Nicolás Rodríguez, contuvo sin ningún tipo de inconvenientes.



Hasta que al cierre de la primera etapa, el mediocampista Lautaro Mena, de volea, descontó para el Verde, y puso en suspenso el encuentro.



En el segundo tiempo, los dirigidos por Matías De Cicco salieron con todo en busca de poder remontar el encuentro, pero falló en la puntada final, y el elenco "Villero" sentenció el partido por intermedio de Matías Alaniz, que empujó la pelota, y decretó el 3-1 final.

De este modo, Ituzaingó no pudo conseguir su primera victoria en el Campeonato, y sigue hundido en la tabla de abajo, con tan solo cuatro puntos.



En la próxima fecha, el "León" irá hacía Agronomía para enfrentarse con Comunicaciones, el lunes 4 de mayo a partir de las 20 hs, buscando cortar la racha negativa.