Nueva derrota del Verde en la Barranca Quilmeña

Ituzaingó volvió a caer ante Argentino de Quilmes por 2 a 0 y sigue en el ultimo lugar de la tabla de posiciones con cinco unidades, y veinte partidos sin ganar, alcanzando el récord de la Temporada 2001/2002, con 17 encuentros sin conocer la victoria.



En el Estadio Dr. Isidoro Iriarte, casa del Mate quilmeño, se enfrentaron por la fecha 18 de la Primera B Metropolitana, el local y el Verde, que necesitaba sumar sus primeros tres puntos en el Campeonato, pero fue de saldo negativo.



En un primer tiempo, donde hubo pocas emociones por ambos equipos, dado que, apoyado en sus dos grandes cartas de ataque, Lautaro Mena y Jonathan Maza, Ituzaingó tuvo muchas chances de gol, pero falló en la puntada final.



En la parte complementaria, el Criollo rompió la paridad a los 59 minutos, con un golazo de Leandro Guzmán, quien metió una volea al ángulo.



Luego, el encuentro se le hizo cuesta arriba a Ituzaingó en el minuto 80, cuando Alejo Politano se fue expulsado por un codazo.



Poco después, debido una mano de Juan Fanti dentro del área, Argentino de Quilmes tuvo un penal. Sin embargo, Hugo Acevedo le atajó la ejecución a Joel Martínez, a los 82’, y lo dejó con vida al Verde.

Cuando el partido llegaba a su fin, el “Mate” lo liquidó a través de Lautaro Filosa, quien definió a los 90’ tras quedar mano a mano con Acevedo.



Además, sobre el epílogo, Nahuel Santiago también vio la roja, por el mismo motivo que Politano.



Asimismo, el León transita un panorama muy complicado, y está hundido en el fondo de la tabla con cinco puntos.



Teniendo en cuenta el año pasado y el duelo por Copa Argentina de esta temporada, Ituzaingó lleva 20 cotejos sin triunfos, y superó el récord de los 17 partidos sin ganar en la Temporada 2001/2002 de la Primera B Metropolitana.



Este viernes, a partir de las 18 hs, el equipo de Matías De Cicco recibirá a Real Pilar, en el Estadio Carlos Sacaan, buscando un triunfo para cortar con la mala racha, y pensar en un milagro para poder mantener la categoría.