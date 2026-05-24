Racing despidió a Gustavo Costas

Luego de la eliminación en la Copa Sudamericana, la dirigencia comandada por Diego Milito y Sebastián Saja, decidieron finalizar el ciclo del entrenador, que levantó dos títulos en la Sudamericana 2024 y la Recopa.



Racing decidió ponerle fin al ciclo de Gustavo Costas como entrenador del primer equipo después de la eliminación en la Copa Sudamericana y una seguidilla de malos resultados que golpearon fuerte al elenco de Avellaneda.



La decisión fue tomada por el presidente Diego Milito junto al director deportivo Sebastián Saja, tras la igualdad 2-2 frente a Caracas que dejó a la Academia sin chances de avanzar en el certamen continental, a falta de un partido por jugarse que será ante Independiente Petrolero, el miércoles a las 19 hs.



Después del encuentro ante Caracas, Costas había evitado confirmar su continuidad y se mostró visiblemente afectado en conferencia de prensa.



“En caliente no se pueden tomar esas decisiones. Uno tiene que parar y después ver”, expresó el DT, quien además asumió la responsabilidad por el mal semestre del equipo.



Gustavo dejó el cargo luego de un ciclo de 115 partidos oficiales en los que consiguió 63 triunfos, 24 empates y 28 derrotas.

Durante su etapa al frente del club logró conquistar la Copa Sudamericana y la Recopa, títulos que lo consolidaron como una figura muy identificada con Racing.

Sin embargo, el presente deportivo terminó acelerando la salida. Luego de un inicio irregular en el Torneo Apertura, Racing logró encadenar una racha positiva, aunque el golpe sufrido en el clásico ante Independiente marcó un quiebre del que el equipo nunca logró recuperarse.



La Academia apenas ganó dos de sus últimos 11 encuentros, con derrotas clave tanto en el torneo local como a nivel internacional.



La eliminación frente a Caracas Fútbol Club en la Sudamericana terminó de sellar el final de un ciclo que había comenzado con ilusión y títulos, pero que terminó desgastado por la falta de resultados.