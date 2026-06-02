De Hurlingham a Berlin: dos becarios de la UNAHUR viajan a Alemania

Una vez más, la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) vuelve a posicionarse en lo más alto de la ciencia regional e internacional. Este mes, dos becarios doctorales de la institución -Martín Lemos Vilches y Caterina Irazoqui- han comenzado una estancia de investigación en la ciudad de Berlín, tras haber sido distinguidos con la beca DAAD Research Grant 2026.



La entidad otorgante, el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), es la organización de financiación de este tipo más grande del mundo, apoyando a más de 100.000 estudiantes e investigadores anualmente. En esta ocasión, el programa respaldará los proyectos de tesis de los profesionales locales en centros de vanguardia internacional.

Martín Lemos Vilches, licenciado en Biotecnología en la UNAHUR.





Martín Lemos Vilches, licenciado en Biotecnología, pasará cuatro meses en el Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) de Berlín. Su trabajo se centra en el estudio de puntos cuánticos de carbono para el tratamiento del cáncer de piel, una línea de investigación que actualmente lleva adelante el Laboratorio de Nanosistemas de Aplicación Biotecnológica de la UNAHUR, bajo la dirección del Dr. Jorge Montari.



"Esta beca es una oportunidad única. Seré el primer becario doctoral de mi laboratorio en realizar un viaje por un tiempo mayor a un mes, lo cual supone un precedente para los que vengan luego de mí", destacó Lemos Vilches en el sitio oficial de la UNAHUR.

Caterina Irazoqui, licenciada en Tecnología de los Alimentos en la UNAHUR.





Por su parte, Caterina Irazoqui, licenciada en Tecnología de los Alimentos, desarrollará una estancia de dos meses en el Instituto de Biotecnología de Technische Universität de Berlín. Irazoqui trabaja en el Laboratorio de Investigación en Nuevos Alimentos y Nutrición de la UNAHUR, dirigida por la Dra. Lina Merino, donde enfoca sus esfuerzos en el estudio comparativo de la producción de kéfir de leche mediante métodos tradicionales y procesos de doble fermentación.



La científica precisó en que en la capital alemana utilizará equipos y técnicas inéditas para su práctica habitual: "Espero ampliar el conocimiento sobre el kéfir de doble fermentación, que es el producto que estuvimos desarrollando hasta ahora en el marco de mi trabajo de tesis doctoral, tanto sobre el proceso de fermentación a través del cual se elabora como en su composición y su comunidad microbiana".