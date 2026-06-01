Los estudiantes de la Técnica serán recibidos por el intendente y comienza a resolverse el problema

El Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica N° 1 de Ituzaingó decidió aplazar la movilización prevista para este martes tras lograr la conformación de una mesa de diálogo formal. La medida de fuerza fue suspendida este lunes por el cuerpo de delegados, luego de recibir una propuesta concreta para reunirse con el intendente municipal Pablo Descalzo y la presidenta del Consejo Escolar Gabriela Alonso el próximo jueves 4 de junio para abordar la crisis sanitaria del establecimiento.

De la protesta al diálogo institucional

El conflicto por la presencia de roedores en la Escuela Técnica N° 1, que había escalado hasta la convocatoria de una marcha masiva bajo el lema #QueremosEstudiarEnPaz, ha entrado en una nueva fase de negociación. La tensión comenzó a ceder el pasado viernes 29 de mayo, cuando los representantes estudiantiles mantuvieron un encuentro clave que cambió el rumbo de las acciones.



Según un comunicado oficial difundido a través de las redes sociales del centro de estudiantes ( @cde_latecnica1 ), durante la jornada del viernes se concretó una reunión con el equipo de dirección de la escuela y representantes del área de Juventudes del Municipio de Morón. En esta instancia, las autoridades ofrecieron abrir un canal directo de comunicación: una reunión con el Intendente Municipal y la titular del Consejo Escolar, con el objetivo de que los alumnos pudieran expresar de manera formal sus preocupaciones y propuestas de saneamiento.

La asamblea estudiantil y los nuevos acuerdos

Con la oferta gubernamental sobre la mesa, la maquinaria democrática del colegio se puso en marcha. Este lunes 1 de junio, la comisión directiva del centro de estudiantes convocó de urgencia al cuerpo de delegados para debatir las acciones a seguir.



Tras una jornada de deliberación, los representantes de los cursos decidieron, por mayoría de votos, aplazar la movilización callejera y aceptar la propuesta gubernamental, priorizando la oportunidad de dialogar directamente con los máximos responsables de la infraestructura y sanidad escolar.



Una vez definida la postura del alumnado, los representantes estudiantiles mantuvieron una segunda reunión ejecutiva este mismo lunes. En este encuentro participaron el equipo de dirección del colegio, las inspectoras regionales y el área de Juventudes del municipio.



De esta mesa de trabajo surgió un acta de compromiso con cuatro puntos fundamentales que regirán la convivencia y el plan de acción a corto plazo:



Cumbre definitiva: Se fijó formalmente el jueves 4 de junio como la fecha para la reunión con el Intendente Pablo Descalzo y el Consejo Escolar. La comitiva escolar estará integrada por la comisión directiva del centro, representantes del cuerpo de delegados, profesores referentes y miembros de Juventudes del Municipio.



Canales abiertos: Se estableció el compromiso de mejorar sustancialmente la comunicación diaria entre el equipo de conducción directiva y el centro de estudiantes, buscando un trabajo coordinado que evite futuras escaladas de conflicto.



Cuidado del espacio: Como medida preventiva y de concientización, se pactó destinar un bloque de tiempo específico al finalizar cada turno escolar para que los alumnos y el personal colaboren en el mantenimiento y la limpieza básica de los salones.



Monitoreo constante: Para garantizar que los acuerdos, se implementarán reuniones semanales obligatorias entre la comisión directiva estudiantil y la dirección. El objetivo será evaluar el progreso de las medidas de desratización y atender rápidamente cualquier situación emergente.



La comunidad educativa de la técnica se mantiene ahora a la expectativa. Todas las miradas están puestas en el encuentro de este jueves 4 de junio, donde se espera que las autoridades presenten un plan de contingencia real y definitivo para erradicar a los roedores del colegio.