Salud en el Oeste: Se viene una nueva jornada de vacunación gratuita y libre en El Palomar

Este martes 2 de junio de 9:30 a 12:30 se llevará a cabo una nueva Jornada Gratuita de Vacunación abierta a toda la comunidad.

El encuentro tendrá lugar en la Unidad de Gestión Comunitaria (UGC) N° 12, ubicada en la calle Orense 350, en el corazón del Barrio Carlos Gardel (El Palomar).

El operativo sanitario, organizado en conjunto por la obra social bonaerense IOMA y el Municipio de Morón, representa una oportunidad clave para que los vecinos y las vecinas se acerquen a completar sus esquemas de inmunización de cara a los meses más fríos del año.

¿Qué vacunas van a estar disponibles?

Según informaron las autoridades sanitarias locales, la atención será por orden de llegada y comprenderá tres ejes fundamentales:

Vacuna Antigripal : Fundamental para prevenir complicaciones respiratorias graves antes del inicio fuerte del invierno.

: Fundamental para prevenir complicaciones respiratorias graves antes del inicio fuerte del invierno. Vacuna contra el COVID-19 : Dosis de refuerzo para mantener la inmunidad activa.

: Dosis de refuerzo para mantener la inmunidad activa. Vacunas de Calendario: Ideal para que las familias pongan al día las libretas sanitarias de niños, niñas y adultos según el Esquema Nacional de Vacunación.

Datos útiles para tener en cuenta

Para asistir a la Jornada de Vacunación de este martes no se necesita sacar turno previo.

Sin embargo, para agilizar la atención y garantizar la correcta carga en los sistemas provinciales, se recomienda asistir con DNI físico y carnet o libreta de vacunación (en caso de tenerlo, para registrar la dosis aplicada).