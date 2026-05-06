El Jardín Botánico "Arturo Ragonese" invita a participar de una jornada llena de talleres

El Jardín Botánico "Arturo E. Ragonese", ubicado en el predio del INTA-Castelar, abre sus puertas este sábado 9 de mayo para invitar a los vecinos a participar de una jornada integral. La misma está pensada para reconectar con el entorno natural, aprender sobre sustentabilidad y disfrutar de propuestas artísticas al aire libre.



El único acceso habilitado para ingresar al predio será por la calle De los Reseros (en su intersección con Av. Udaondo) y Nicolás Repetto. Durante toda la jornada, los visitantes podrán participar de talleres específicos que requieren inscripción previa, además de recorrer los distintos stands y espacios verdes.

La organización del evento diagramó una serie de espacios formativos y recreativos. Los mismos están pensados tanto para adultos como para los más chicos y son los siguientes:





Taller creando ilusiones: Ilusiones ópticas en el arte (10:00 a 13:00hs). Pensada especialmente para el público infantil, esta actividad coordinada por Victoria Veltri y Paulina Miguel (de Punto Cero) ofrece un espacio creativo para explorar el arte y la percepción visual mediante el juego. Los chicos podrán interactuar con zootropos, caleidoscopios y tecnología de realidad virtual y aumentada. Inscripción : Formulario online.





Pensada especialmente para el público infantil, esta actividad coordinada por Victoria Veltri y Paulina Miguel (de Punto Cero) ofrece un espacio creativo para explorar el arte y la percepción visual mediante el juego. Los chicos podrán interactuar con zootropos, caleidoscopios y tecnología de realidad virtual y aumentada. : Formulario online. Taller de dibujo botánico: Los colores del otoño en las plantas (10:00 a 13:00hs). Una invitación a observar, dibujar y pintar los elementos típicos de la estación, en pleno contacto con la naturaleza. La docente a cargo será Luciana Candela, Profesora y Licenciada en Enseñanza de la Biología. Inscripción : Formulario online.





Una invitación a observar, dibujar y pintar los elementos típicos de la estación, en pleno contacto con la naturaleza. La docente a cargo será Luciana Candela, Profesora y Licenciada en Enseñanza de la Biología. : Formulario online. Ecos en los senderos: Conexión sensorial en la naturaleza (14:00 a 15:30hs) .Una experiencia inmersiva para reconectar con el cuerpo, la respiración y los sentidos a través del entorno natural del jardín. Estará facilitada por Liliana Rodríguez, Profesora de Expresión Corporal y Educadora Ambiental. Inscripción : Formulario online.





.Una experiencia inmersiva para reconectar con el cuerpo, la respiración y los sentidos a través del entorno natural del jardín. Estará facilitada por Liliana Rodríguez, Profesora de Expresión Corporal y Educadora Ambiental. : Formulario online. Taller de jardinería natural (14:00 a 16:00hs). Ideal para quienes buscan aprender a trabajar la tierra de forma sustentable, respetando los ciclos biológicos y evitando el uso de agroquímicos. El taller será dictado por Adriana Celli, Técnica en Producción Vegetal Orgánica de la FAUBA. Inscripción: Formulario online.

Una jornada especial para disfrutar de ferias, gastronomía y sorteos





Más allá de los espacios de formación, el evento funcionará como un punto de encuentro para el esparcimiento. Durante todo el día estará montada una Feria de Plantas, acompañada por puestos de moda eco-sustentable, artesanías locales y opciones de comida saludable.



Si bien la entrada al predio y a la jornada es totalmente libre, desde la organización informaron que se deberá abonar un bono contribución simbólico de $3.000 pesos. A través de este mismo, se estará colaborando con el espacio y quienes lo adquieran particiaprán de distintos sorteos que se realizarán durante el evento.